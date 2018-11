Crawley: Det er grænseoverskridende, at andre skal vurdere, om man er en god mor

Susanne Crawley har haft besøg af socialrådgivere i sit hjem, efter en kvinde tiltalt for chikane har lavet underretninger om hendes evne til at tage vare på sine børn.

Men sagen om en 39-årig kvinde, der er tiltalt for at have chikaneret rådmanden og lavet underretninger om hendes familie, har gjort særlig indtryk på hende, idet den er af mere personlig karakter.

Det er Susanne Crawley, som er rådmand i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, indforstået med. Hun er vant til at få henvendelser fra vrede borgere om afgørelser i sin forvaltning.

Socialrådgivere på besøg

Sagen har betydet, at hun har haft besøg af socialrådgivere, der har skullet undersøge forholdene i hendes hjem. Det er normal procedure, når der indgives en underretning om en familie.

- Der mærker man jo, at man mister muligheden for at beskytte sine børn. Man bliver underlagt andres vurderinger af, om man gør det godt som mor. Det må alle synes er grænseoverskridende og svært, forklarer Susanne Crawley og tilføjer:

- Mine børn har jo aldrig bedt om at blive en del af mit politiske arbejde.

Her taler hun blandt andet om sin 10-årige søn, der også har været nervøs for at modtage opkald på sin telefon fra den tiltalte kvinde.

Alligevel mener Crawley, at det er vigtigt at stå frem, når som man som offentlig person føler sig udsat for chikane.

- Jeg synes, at de politikere, der bliver udsat for enten trusler eller chikane har pligt til at anmelde det, så man kan få vist, at det ikke er acceptabel opførsel, siger hun.