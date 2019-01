Clairvoyance og zoneterapi: Se hvor mange der bruger alternativ behandling i din kommune

- For nogle er det i overensstemmelse med deres livsopfattelse og værdier. Andre har konkrete erfaringer, de gerne vil udforske med andre produkter for at finde velbefindende. Nogle tror, at det kan kurere deres sygdomme og gøre dem raske. Mange bruger det som en del af deres behandlingsforløb, hvor de føler, de kan tage kontrol, selvom de har begrænsede handlemuligheder i de standardiserede behandlingsforløb.

- Det er ganske ofte, vi oplever patienter, der efterspørger alternativ behandling. Min fornemmelse er, at der er sket en udvikling på området, og at markedet er blevet meget større. Det er blevet en milliardvirksomhed, siger han og fortæller, at patienternes motivation for at efterspørge alternativ behandling er meget forskellig.

Af de adspurgte syddanskere svarede 28,3 procent, at de havde brugt en eller anden form for alternativ behandling indenfor det seneste år. Det er en lille stigning i forhold til den forrige undersøgelse fra 2013, hvor 27,6 procent af syddanskerne svarede det samme.

Brug for forskning

I rapporten fra Statens Institut for Folkesundhed fremgår det også, at det primære formål for brugerne er at forebygge sygdomme og øge ens velvære. Derudover bruger flere den alternative behandling som et supplement til de behandlingstilbud, der gives i det etablerede sundhedssystem, hvis de er ramt af mere alvorlige symptomer og sygdomme.

Antallet af brugere af alternativ behandling har været stigende i mange år. I 1987 havde 10 procent af danskerne brugt alternativ behandling indenfor det seneste år. Fra 2000 til 2017 er andelen steget fra 20,5 til 27,5 procent.

Vicedirektør Anette Wandel fra Danske Patienter forstår godt, at brugen af alternativ behandling er i vækst. Men patienterne mangler viden om området, mener hun.

- Rigtig mange lever med en kronisk sygdom hele livet og oplever både lindring og øget livskvalitet ved anvendelse af alternative behandlingsformer som supplement til den konventionelle behandling. Men fordi det er et stigende marked, er det enormt svært at navigere i, fordi de ikke aner, hvad der virker. Derfor har vi brug for mere forskning og offentlig blåstemplet formidling på området, så vi kan skelne skidt fra kanel, siger hun.

Også sundhedspersonalet skal være bedre klædt på.

- Patienterne har også behov for at kunne tale med deres læge eller sygeplejerske om de her behandlinger, men de oplever, at det er rigtig svært at have den samtale. For sundhedspersonalet ved heller ikke nok om området til at kunne rådgive patienterne, siger hun.

Andreas Rudkjøbing mener dog, at lægerne ofte er rustet til at tage snakken med patienterne.

- Der er så mange, der bruger alternativ behandling, at langt de fleste læger er vant til at håndtere de situationer. Det er sjældent, vi støder på ting, vi aldrig har hørt om, så det er relativ lige til at gå ind i de samtaler, siger han.