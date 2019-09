Chefen åbnede med fræk afsløring

Det startede med højtidelig fællessang og sluttede med en fræk afsløring, da chefredaktør Poul Kjærgaard åbnede folkemødet. For godt nok stemte folk i, måske ikke ligefrem af karsken bælgske dimensioner, men dog højt og tydeligt da Odeon Koret sang for på "I Danmark er jeg født". Da sidste vers var sunget var det "andægtig", der bedst beskrev stemningen. Der blev i hvert fald ikke klappet som afslutning. Herefter tog chefredaktøren ordet og efter en udredning af mediernes tilstand, fortalte han, at folkemødet fik besøg af en sexolog.

- Jeg har selvfølgelig ikke noget at gøre i hendes brevkasse, men jeg har lovet at kigge forbi alligevel, fortalte Poul Kjærgaard til stor morskab for de fremmødte.

Det var i stedet en ven fra Vestfyn, hvor chefen selv bor, der gerne ville have nogle tips, fortalte han.

Og således gik vi fra kølig til smålummer på nul komma fem ved åbningen af Det Fynske Folkemøde. (CHFR)