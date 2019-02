Chef for tilsyn accepterede forklaring på fyldt lastbil: - Vi kan kun spørge

Chefen for tirsdagens tilsyn, Boie Skov Frederiksen, mødte ingen senge eller andet inventar, som pegede i retning af, at der har boet polske arbejdere tæt op ad et kemikalielager i en erhvervsbygning i Seden. Tilsynet afslørede dog en lastbil fyldt med inventar, men accepterede efterfølgende en forklaring om, at det var en af medarbejdernes flyttelæs. Vi må stole på det, lejeren siger, lød det fra tilsynschefen.

I fandt en lastbil på stedet, som var fyldt med møbler og alt muligt andet. Hvad kan du fortælle om det?

- Det er korrekt. Det var en af medarbejdernes indbo, der var i lastbilen, fik vi forklaret.

Tror I på den forklaring?

- Ja, selvfølgelig. Det er jo virksomheden, der lejer sig ind i bygningen (Årslev Entreprenørforretning, red.), der giver os forklaringen.

Den stiller I jer bare tilfreds med?

- Vi kan ikke rigtig gøre andet. Vi er begrænset i vores handlemuligheder. Vi kan spørge, men når virksomheden så forklarer, det er en af medarbejdernes ting, og når medarbejderen selv var til stede derinde og verificerede, det var hans ejendele, så har vi ikke andre muligheder.

I lyset af hvordan hele den her sag hidtil er forløbet, kunne der så være behov for at udvise lidt større kritisk sans over for de oplysninger, I får ved at spørge?

- Nu efterlyser du mere kritisk sans. Det kunne være over for borgerne, der anmelder det her. Eller det kan være over for firmaet. Jeg tror, vi skal udvise kritisk sans over for begge dele.

Ifølge vores oplysninger har der været gang i oprydningen herude siden tidligt i morges. Og det, I fandt i den lastbil, er alle sporene efter, at her indtil i går har boet polske arbejdere. Sporene er blevet fjernet og pakket i lastbilen siden i morges. Hvad tænker du om det?

- Hvis der findes dokumentation for det, vil vi gerne se det. Det er ikke fordi, jeg stiller mig tvivlende over for jeres kilder. Jeg har bare ingen dokumentation for det, og hvis man har det, så vil vi meget gerne se den.

Hvis der findes dokumentation, hvordan ændrer det så sagen?

- Det ved jeg ikke. Det er jeg simpelthen ikke nok inde i juraen til at kunne sige, men vi vil i hvert fald bruge det i den videre sag, hvis der findes dokumentation.

Finder du det ikke påfaldende, at der på den ejendom, hvor I kommer for at tjekke, om der har fundet ulovlig beboelse sted, står en lastbil fyldt med inventar?

- Det er jo svært at vurdere. Vi må stole på, at når lejer (Årslev Entreprenørforretning, red.), siger, det er medarbejderens ejendele - og medarbejderen selv verificerer det - så er det rigtigt. Altså, jeg kan jo ikke stille mig til dommer over, om folk lyver. Det vil jeg simpelthen ikke.

Men er det ikke enormt nemt at klare frisag i et tilsyn, hvis man bare kan komme med en eller anden historie, og så stoler du uden videre på den?

- Sådan er lovgivningen jo. Jeg har ikke nogen magtmidler til at gøre andet. Sådan er det.

Der er med andre ord frit spil?

- Det kan du tolke, ja. Mit budskab vil være, at hvis det er overvejende sandsynligt, de (Årslev Entreprenørforretning, red.) lyver for os, så kan vi agere. Eller vi kan på et eller andet tidspunkt skride til politianmeldelse. For politiet kan efterforske. Det kan vi ikke. Vi kan kun spørge.

Hvor langt er I med overvejelserne omkring mulig politianmeldelse?

- Det skal vi hjem og vurdere ud fra det, vi har set i dag.

Hvis der foreligger dokumentation for, I er blevet bildt en historie på ærmet i forhold til, at ejendommen har været brugt til ulovligt at huse polske arbejdere, hvad betyder det så for sagen i forhold til politianmeldelse?

- Det vil jeg vente med at sige noget om, til jeg eventuelt har set dokumentationen.