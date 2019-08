Chauffør og bilist tiltalt: Lille pige fra Østfyn blev dræbt i ulykke på Storebælt

Storebælt: Retten i Svendborg indleder mandag sagen om en ulykke på Storebæltsbroen i november sidste år. Ved ulykken omkom en pige på halvandet år, og hendes far brækkede ryggen. Det skriver TV2 Fyn.

Ulykken skete natten til søndag 18. november, fordi en lastbilchauffør sent lørdag aften havde bremset hårdt op, da han var på vej over lavbroen i retning mod Fyn. Ved bremsningen røg en del af de 13 ton minkfoder, som lastbilen var fyldt med, ud på vejbanen, som blev fedtet af foderet, der bestod af fiskerester og indvolde.

Fem biler, som kørte over broen efter lastbilen, skøjtede rundt på den fedtede vejbane, og værst gik det for bilen, hvor en far og hans halvandet år gamle datter sad. Bilen kørte galt og blev efterfølgende også ramt af en bilist, som ifølge anklagemyndigheden undlod at tilpasse sin fart efter forholdene på broen, selvom der på det tidspunkt var opsat en tavle, som gjorde opmærksom på det glatte føre.

Både bilisten, som er fra Aarhus-området, og føreren af lastbilen, som kommer fra Hedensted Kommune, er ifølge TV2 Fyn blevet tiltalt for uagtsomt manddrab. Lastbilchaufføren fortsatte sin kørsel over broen efter den hårde opbremsning og var nået til Vestfyn, før det lykkedes politiet at finde og standse ham.

Ulykken og forureningen på broen betød, at begge vognbaner i det vestgående spor over broen blev lukket for at få ryddet op og rengjort vejen. Broen var således lukket i retning mod Fyn i syv timer, hvilket gav lange køer før broen på Sjælland. Først tidligt søndag morgen blev broen genåbnet, men arbejdet med at få rengjort vejen tog knap et døgn.

Retten i Svendborg har afsat to dage til sagen.