Carl Holst på Det Fynske Folkemøde: Sætter ord på Venstres krise

Den seneste uges dramatiske begivenheder i partiet Venstre får også sin særlige plads på Det Fynske Folkemøde lørdag den 7. september på Fyens Stiftstidende. I nærmest 11. time er det lykkedes at få en af de kendte Venstre-politikere, tidligere regionsrådsformand og minister Carl Holst, til at give sit syn på situationen i Venstre netop nu.

Kl. 12.10 på hovedscenen i stueetagen i mediehuset på Banegårdspladsen i Odense bliver Carl Holst interviewet af avisen Danmarks politiske redaktør Thomas Funding.

- Vi er meget glade for, at det er lykkedes at få Carl Holst med, for et folkemøde uden et ord om partiet Venstre havde set lidt mærkeligt ud, siger journalist Helle Kryger, som de seneste måneder har stået i spidsen for at samle brikkerne til dette års folkemøde.

Aftaler med politikere skal laves mange måneder i forvejen, og derfor var det umuligt at tage højde for den seneste uges dramatiske begivenheder i Venstre, der endte med både formand Lars Løkkes og næstformand Kristian Jensens afgang i lørdags.

- Carl Holst har lovet, at han vil se både tilbage og frem i interviewet, og det er jo ingen hemmelighed, at han også selv har prøvet at være i fokus, både da han stod i spidsen for Region Syddanmark, og da han i en kort periode var minister i en Venstre-regering, tilføjer Helle Kryger.

Med tilsagnet fra Carl Holst og den konservative partileder Søren Pape, som stiller op på hovedscenen kl. 14.10 og dermed udvider folkemødet med et ekstranummer, skulle der være en god mulighed for at få et indblik i dagsformen i blå blok.

- Det er altid et stort puslespil at få programmet til at gå op, men vi arbejder heldigvis i et dynamisk hus, som rykker med begivenhedernes gang. Et afbud fra Pia Olsen Dyhr, SF's partileder kombineret med udviklingen i Venstre, banede vejen for, at vi nu kan slå dørene op til et folkemøde med et yderst alsidigt og samtidig højaktuelt program, lyder det fra Helle Kryger.