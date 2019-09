Carl Holst på Det Fynske Folkemøde: Det kan gå galt, men Ellemann er eneste mulighed

- Ellemanns opgave er at få samlet alle fraktioner og lagt en fælles linje, det kommer til at tage tid, men han har forudsætningerne for at løse opgaven. Det siger min intuition mig, jeg kan ikke være sikker på det, men det er den eneste mulighed, Venstre har nu, sagde Carl Holst.

- Det var også sådan, at politikere, som var indkaldt som stedfortrædere for medlemmer af Folketinget, når de vendte tilbage til deres kreds sagde, at de ikke ville stille op igen, for de kunne ikke holde ud at være på Christiansborg. Så dårlig var stemningen.

- Siden er det bare blevet værre og værre, fordi grupperingerne har været så markante, og det er ikke uden grund, at jeg i min bog ("Carl - Prisen for et liv i politik", red.) har betegnet Venstre som et dysfunktionelt parti i flere år, fortalte Carl Holst og uddybede med, hvor udtrykket stammede fra:

Løkke-støtte

Carl Holst har aldrig lagt skjul på, at han støttede Lars Løkke Rasmussen i 2014 og var en varm fortaler for, at der ikke skulle skiftes formand på det tidspunkt, blandt andet fordi et formandsvalg i Venstre kunne falde sammen med et folketingsvalg, som daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt kunne blive fristet til at udskrive med en formandskrise i Venstre.

Men denne gang har Carl Holst ikke på samme måde støttet Lars Løkke. Hvorfor ikke, blev han spurgt.

- Fordi situationen var en anden denne gang. Jeg genopstiller ikke og har ikke den samme position som i 2014. Jeg har lyttet til folk, men jeg har ikke involveret mig på samme måde som for fem år siden.

- Desuden var det denne gang et spørgsmål om, at baglandet skulle fortælle folketingsgruppen, hvordan situationen er. I 2014 var det folketingsgruppen, der skulle fortælle baglandet, hvordan det hele hang sammen. Endelig har det for mig været en ekstra udfordring, at jeg har et personligt forhold til Lars Løkke, selv om vi ikke har været enige om alting gennem årene. Denne gang var jeg bare ikke i en position, så det gav mening at gå så aktivt ind som i 2014.

Men Carl Holst lagde ikke skjul på, at det har været hårdt med de seneste ugers begivenheder.

- Det påvirker da én, ja det gør da ondt at se, når Lars Løkke forlader mødet som i lørdags af en bagdør. Eller når Kristian Jensen på den anden side bliver tromlet ned på et sommergruppemøde, som det skete for nogle uger siden.

Hvordan Lars Løkkes eftermæle bliver, vil afhænge meget af, hvordan afskeden med Venstre bliver. Om han for eksempel kommer til det ekstraordinære landsmøde den 21. september og blive hyldet.

- Hvordan du kommer videre, vil altid afhænge af, om du går i bitterhed eller med livsglæde. Jeg tror - og håber - at Lars Løkke går efter at være blive hyldet på Venstres landsmøde, sagde Carl Holst, som i øvrigt svarede klart nej til, om han tror Lars Løkke vil stifte et nyt parti.