Café Stiften på Nyt OUH: - Vi får det sygehus, som vi hele tiden har ønsket os

Fyens Stiftstidende inviterer læserne med til et Café Stiften-arrangement ved byggepladsen, der frem mod slutningen af 2022 vil forhandle sig til Nyt OUH. Her vil de blandt andet møde Nyt OUH-direktør Torben Hedegaard, der skal sikre, at sygehusbyggeriet holder sig inden for tidsplanen og budgettet på 6,3 milliarder kroner.

Efter flere års forberedelse med projektering og sværdslag om økonomien er byggeriet af Nyt OUH i Odense gået i gang. Den italienske hovedentreprenør JV CMB/Itenera fik overdraget byggepladsen lige før sommerferien, men den officielle byggestart bliver skudt i gang onsdag den 28. august, hvor regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) gæster byggepladsen og vil være med til at nedstøbe en grundstenskasse, som indeholder forskellige genstande, der er blevet udvalget af medarbejdere og patienter. Abonnenter af Fyens Stiftstidende vil samme dag få mulighed for at komme bag om kulissen på det forestående byggeri, når avisen fra klokken 16 til 18 afholder et Café Stiften-arrangement i besøgscentret. 80 læsere får her mulighed for at komme helt tæt på de storstilede byggeplaner og høre mere om, hvad der mere konkret kommer til at ske på byggepladsen frem mod slutningen af 2022, hvor Nyt OUH gerne skal stå færdig, så det kan blive taget i brug i 2023. Vicedirektør Kenneth Holm og direktør Torben Hedegaard vil fortælle om selve byggeriet og baggrunden for, at det overhovedet er nødvendigt at bygge et nyt sygehus, der vil have færre sengepladser end det gamle. Og overlæge Ole Graumann vil skue endnu længere ud i fremtiden og fortælle om, hvilke perspektiver Nyt OUH giver i forhold til behandlingen.

Den lange vej mod et nyt sygehus Tankerne om byggeriet af nye supersygehuse stammer helt tilbage fra 2007, hvor der blev nedsat en ekspertgruppe i forlængelse af regionernes dannelse.Gruppen fik til opgave at vurdere konkrete anlægsprojekter, der skulle udgøre fremtidens sygehusstruktur, og det førte til forslaget om at bygge nye supersygehuse med en stærkt tilknytning til universiteterne.



I perioden mellem 2008 og 2010 gav regeringen tilsagn om samlet set 41,4 milliarder kroner til de nye storstilede byggerier.



Ud af dem har Nyt OUH fået tilsagn om 6,3 milliarder kroner.



Derudover bygger Region Syddanmark et nyt psykiatrisygehus i forbindelse med Nyt OUH. Det koster 600 millioner kroner.



Kilde: Nytouh.dk

Entreprenøren er i første omgang fået i gang med tunnelsystemerne, men over det næste halve års tid vil man for alvor kunne se byggeriet blive realiseret. Foto: Michael Bager

Tidsplan holder - foreløbig Efter tidligere års udfordringer med at få økonomien til at hænge sammen kan Nyt OUH-direktør Torben Hedegaard sætte den egentlig byggefase i gang med rimelig ro i maven. Ifølge ham har de seneste måneders optimering af projektet båret frugt, så der nu skulle være styr på, at projektet holder budgettet på samlet set 6,3 milliarder kroner. Og det er vel at mærke sket, uden at man har måttet droppe dele af planerne. Som det ser ud lige nu, bliver Nyt OUH derfor realiseret, som det har været tiltænkt, siger Torben Hedegaard. - Vi har været igennem en optimeringsfase med den italienske totalentreprenør, hvor vi har skullet sikre, at vi fik den kvalitet og kapacitet, som Region Syddanmark hele tiden har ønsket sig inden for den faste økonomiske ramme. Den fase blev afsluttet lige inden sommerferien, hvor byggepladsen samtidigt blev overdraget til entreprenøren. Så vi får det sygehus, som vi hele tiden har ønsket os, siger Torben Hedegaard, der dog samtidigt er fuldt bevidst om, at byggeriet først lige er gået i gang, og at der altid vil kunne ske noget uforudset, når man har at gøre med et så stort byggeri som Nyt OUH. Det er dog ikke sket i den helt indledende fase, hvor den italienske hovedentreprenør har sat gang i støbningen af fundamenterne og i de tunneler, som også er den vigtig del af det kommende supersygehus.

Byggepladsen Nyt OUH. Foto: Michael Bager

Åbenhed er vigtigt Hvis man ikke har mulighed for at deltage i onsdagens Café Stiften, får man endnu en mulighed for at komme bag om kulissen på byggeriet i forbindelse med Nyt OUH's eget åbent hus-arrangement søndag den 1. september, hvor der vil være en lang række forskellige ting på programmet fra klokken 10 til 15. Her kan man blandt andet høre oplæg og komme på tur rundt i det område, der vil forvandle sig drastisk over de kommende måneder. Det er ikke første og formentligt heller ikke sidste gang, at regionen vælger at lade offentligheden kigge med fra sidelinjen. - Vi synes, at det er meget naturligt, at vi er så åbne som muligt over for offentligheden, når der er tale om et så stort og utroligt vigtigt projekt for Fyn og hele Region Syddanmark, som berører rigtig mange mennesker, siger Torben Hedegaard.

Byggepladsen Nyt OUH. Foto: Michael Bager

