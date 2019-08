Café Stiften: Nyt OUH vækker både fascination og bekymring

80 læsere fik onsdag eftermiddag mulighed for at komme bag om kulissen på byggeriet af det, som i slutningen af 2022 bliver det største nybyggede sygehus i Danmark. Café Stiften rykkede ud til Nyt OUH.

Et brandvarmt besøgscenter på Nyt OUH blev onsdag eftermiddag fyldt op af abonnenter af Fyens Stiftstidende, da Café Stiften rykkede ud af huset og ud til den byggeplads, der over de kommende måneder og år vil forvandle sig i stigende takt.

Her fik læserne mulighed for at høre oplæg fra Nyt OUH-direktør Torben Hedegaard, vicedirektør Kenneth Holm og overlæge Ole Graumann, der hver især forklarede baggrunden for byggeriet, overvejelserne bag indretningen og hvordan fremtidens behandling kan komme til at se ud, når det nye sygehus står færdigt i slutningen af 2022.

Torben Hedegaard startede med at forklare, at man tilbage omkring regionernes dannelse i 2007 stod i en situation, hvor man enten skulle bruge flere milliarder kroner på en renovering af det nuværende OUH eller bygge et helt nyt sygehus på en placering, hvor man desuden ville have markant bedre muligheder for at udvide, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

Oveni det vedtog regeringen at etablere Kvalitetsfonden, som gjorde, at staten ville betale 60 procent af et nybyggeri.

- Det var en mulighed for at realisere alle de ting, som vi gik og drømte om, sagde Torben Hedegaard.