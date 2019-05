Café Stiften: Milliarderne sad løst i velfærdsdebat

Alex Ahrendtsen (DF) gik som det første til angreb på Venstre og Lars Christian Lilleholt for at have syltet udligningsreformen, som kunne have sikret fynske kommuner flere penge. Foto: Nils Svalebøg

Milliarderne røg frem og tilbage igennem den sommervarme luft i Café Stiften, da Fyens Stiftstidende torsdag aften inviterede til valgmøde om fremtidens nære velfærd i børnehaver, skoler, på sygehusene og i ældreplejen. Og så gik DF pludselig til angreb på Venstre.

Mange kommuner har allerede skåret velfærdsydelserne ind til benet igennem de seneste 10 år, og forude venter en længere årrække, hvor forholdet mellem velfærds-forbrugere og velfærds-betalere vil forrykke sig i et tempo, der kræver handling, hvis det nuværende niveau af velfærd skal holdes. Det var derfor en af de største udfordringer, der var på dagsordenen, da Fyens Stiftstidende torsdag lagde hus til endnu et vælgermøde for avisens læsere. For fem ud af de seks fremmødte kandidater er svaret på udfordringen flere penge i form af en øget offentlig vækst svarende til stigningen i antallet af plejekrævende ældre og læringsparate børn og unge. - Når man kigger på den demografiske udvikling, kan man se, at der kommer flere børn og flere ældre. Så der er brug for flere penge. Derfor siger vi, at vi vil bruge det økonomiske råderum til velfærd frem mod 2025. Selvom jeg er et helt igennem liberalt menneske, så skal vi sørge for, at folk har det godt og ordentligt, lød det indledningsvist fra Lars Christian Lilleholt fra Venstre, som har givet et velfærdsløfte om gradvist at hæve det offentlige forbrug, så det ender med ekstra 20,5 milliarder kroner i 2025. Samme beløb vil Socialdemokratiet bruge på at håndtere udviklingen i befolkningssammensætningen. - Der kører alle mulige andre dagsordener i valgkampen, men det vigtigste spørgsmål er, hvor meget den offentlige sektor skal vokse i de kommende år for at kunne følge med det demografiske træk, sagde Trine Bramsen.

Solen skinnede fra en skyfri himmel udenfor, så i det lys var der et fint fremmøde til valgmødet. Foto: Nils Svalebøg

Venstrefløj vil give rettigheder Mens Liberal Alliances Carsten Bach forgæves forsøgte at dreje diskussionen hen på, hvordan vi som samfund kan tjene flere penge ved at give skattelettelser, pegede både Victoria Velásquez (EL) og Karsten Hønge (SF) begge på, at deres partier går til valg på at gå skridtet videre og give borgerne nogle bestemte velfærdsrettigheder. - Vi vil give børnene nogle rettigheder, så man som forældre kan være sikker på, at der er en voksen til tre børn i vuggestuen og en voksen til fem børn i børnehaven. Vi vil sikre os, at vi faktisk har lærere nok i vores folkeskole. Og til de ældre vil jeg sige, at den standard, vi har i dag, er ganske enkelt ikke god nok, sagde Karsten Hønge, mens Victoria Velásquez blev konkret på, hvilken standard hun gerne så i ældreplejen. - Det handler om, at de ældre skal have en ret til at få et bad to gange om ugen og rengøring hver 14. dag, sagde hun.

DF angreb Venstre Diskussionen om fremtidens velfærd drejede sig dog også i adskillige andre retninger, som debatten skred frem. Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen talte hurtigt om den udligningsreform, som mange kommuner har efterlyst igennem længere tid, men som ikke rigtig er blevet til noget på Christiansborg. - Jeg er rent faktisk ret skuffet over Venstre på grund af den udligningsordning, som vi ikke fik på plads før valget. Venstre, Socialdemokratiet og Konservative var som de store byrådspartier imod, selvom mange af kommunernes problemer ville være løst, hvis vi havde fået det på plads. Så kommer vi så frem til valget og pludseligt finder statsministeren 20,5 milliarder kroner, sagde Alex Ahrendtsen, der pegede på uretfærdigheden i, at borgerne på Langeland betaler 28 procent i skat, mens man i Gentofte betaler 23 procent i skat og stadig har råd til at tilbyde rengøring en gang om ugen hos de ældre, der har behov for det. Ifølge Lars Christian Lilleholt var der dog flere årsager til, at det ikke lykkedes at lave en udligningsreform før valget, så der i højere grad laves en regulering af forskellige kommuners forskellige befolkningssammensætninger. - Jeg er sådan set meget enig i, at vi fra Fyn skal presse på med at få en udligningsreform, fordi Fyn er særligt udfordret, sagde Lars Christian Lilleholt.