Café Stiften: Ét spørgsmål om magt skiller blokkene i sundhedsdebat

På nogle områder kan det være svært at skelne de forskellige partiers løfter og ambitioner fra hinanden.

Sådan er det et stykke hen ad vejen også, når det handler om det danske sundhedsvæsen, hvor de fleste partier ønsker flere sygeplejersker, flere praktiserende læger og mere nærhed i behandlingen.

Når det handler om, hvem der skal bestemme over sundhedsvæsenet, stopper enigheden dog brat. Det stod igen klart, da Fyens Stiftstidende inviterede til valgmøde i Café Stiften tirsdag aften. Her fik de fremmødte kandidater fra Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne mulighed for at diskutere, hvordan det danske sundhedsvæsen skal se ud i fremtiden.

Og mens kandidaterne var enige om en måske lidt diffust ambition om mere nærhed i sundhedsvæsenet og bedre behandling generelt set, var enigheden væk, da spørgsmålene rettede sig imod, om de folkevalgte regionsråd er de rette til at sikre den udvikling.

- Det danske sundhedsvæsen har brug for mere nærhed og mere sammenhæng. Vi kigger ind i en fremtid, hvor vi i 2030 vil have 230.000 flere ældre. Vi vil have 40 procent, der lider af KOL. 80-90 procent flere, der lider af diabetes. Så vil har simpelthen brug for at få flyttet noget af den behandling, der i dag foregår ude på sygehusene, ud i praksis, sagde Venstres Jane Heitmann, der på den ene side argumenterede for, at nedlæggelsen af regionerne er nødvendig, men samtidig understregede, at strukturen ikke er afgørende.

- Jeg bliver egentligt en lille smule tung om hjertet, når vi hele tiden skal tale struktur. Vores udgangspunkt er patienten. Det er patienten før systemet. Strukturen er ikke afgørende.

Flere af de andre kandidater mente dog, at den potentielle nedlæggelse af de folkevalgte regionsråd til fordel for politisk udpegede bestyrelser var værd at diskutere yderligere.

- Vi er sådan set enige omkring det med nærhed. Vi vil gerne have noget mere af behandlingen tættere på borgeren. Men vi er til gengæld voldsomt uenige i, at det skulle være nødvendigt at nedlægge regionerne for at forbedre sundhedsvæsenet. Problemet er ganske enkelt, at der mangler hænder ude på hospitalsgangene, sagde Erik Christensen (S).