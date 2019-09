Bymidter med mere end bedemænd

Om 10 år vil der kun være to fynske handelsbyer. Og det er Svendborg og Odense.

Sådan lyder de dystre udsigter i en rapport, der altså spår, at byer som for eksempel Middelfart, Faaborg og Bogense ikke længere vil have butikker i en sådan grad, at alle indkøb kan gøres netop dér.

Men hvad kan ændre det? Det gav flere fynske lokalpolitikere bud på, da handelskrisen var til debat på Det Fynske Folkemøde.

Anders Funch Engelstad - byrådsmedlem for SF i Nordfyns Kommune - havde et bud:

- Vi skal sikre hygge og caféstemning, og det gør vi - med al respekt - ikke med en bymidte fuld af banker og bedemænd. Derfor bliver vi som politikere nødt til at stramme op, sagde han med henvisning blandt andet til de lokalplaner, der sætter rammerne.

For det er ikke ligegyldigt, enedes panelet om, hvorvidt mere end to fynske byer har butiksliv:

- Et godt handelsliv er vigtigt, fordi det gør vores byer spændende og lækre i forhold til bosætning.