Bydel fjernet fra ghettoliste: - Vi hænger stadig på Vollsmose

Odense Kommune har fået lov at dele Vollsmose i to, så Slåenhaven, Hybenhaven og Tjørnehaven ikke længere skal bære prædikatet "ghetto". Men det gør ikke den store forskel for området, mener flere beboere, der hellere så en koncentreret indsats rettet mod de unge og kriminelle i Vollsmose.

- Man kan bygge nok så mange flotte lejligheder, det forsvinder problemerne ikke af. Det, vi savner, er en koncentreret indsats rettet mod de unge på Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen. Det er her, de unge er, og det er her, man kan gøre en forskel. De har simpelthen brug for noget undervisning i, hvordan man opfører sig i Danmark. Den viden får de ikke hjemmefra, fortæller han.

Han giver heller ikke meget for politikernes planer om at rive de store boligblokke ned.

Ordene falder prompte fra Delta Khan, der er indehaver af Min Købmand ved "haverne" i Vollsmose. Indtil nu har Slåenhaven, Hybenhaven og Tjørnehaven hørt under samme kategori som resten af Vollsmose. Det har kommunen nu fået tilladelse til at ændre, så området i stedet bliver et udsat boligområde og ikke en ghetto. Seks af Vollsmoses ni andre boligafdelinger vil fortsat være omfattet af regeringens ghettoplan.

- Vi ser det faktisk allerede. De pæne rækkehuse bliver lavet om til det rene Christiania, når de ældre mennesker flytter ud, og de kriminelle familier rykker ind. Jeg tør i hvert fald ikke gå ud efter mørkets frembrud, og det tør min datter heller ikke, fortæller Rita Hansen, der for kort tid siden kom hjem til et ødelagt rækværk.

- Det er jo fint nok på papiret, men reelt gør det ikke nogen forskel for os, der bor her. De kriminelle forsvinder jo ikke af den grund, og vi får ikke nogen fra midtbyen herud, fordi det stadig er Vollsmose, og Vollsmose har en negativ klang, mener hun.

82-årige Rita Hansen, der bor i et af rækkehusene i Slåenhaven, giver heller ikke meget for kommunens nye kategorisering af haverne.

Truet med et koben

Susanne Hansen, der har boet i Tjørnehaven de sidste otte år, er fredag formiddag ude for at lufte venindens hund Charlie.

Hun har derimod aldrig betragtet området som en ghetto.

- Jeg vidste faktisk slet ikke, at vi var en ghetto, så for mig gør det ingen forskel. Men måske vil det betyde noget for områdets børnefamilier, mener hun.

Susanne Hansen har aldrig været bange for at gå rundt i kvarteret. Også selvom hun for få år siden blev overrasket af indbrudstyve og truet med et koben i sit eget hjem.

- Jeg har arbejdet i en spillehal, så jeg er vant til lidt af hvert. Og jeg blev faktisk ikke bange, jeg blev vred. Havde jeg haft en kæp, så havde de fået en ordentlig omgang, fortæller hun.

Hun har dog ingen planer om at flytte andre steder hen.

- Jeg har nogle søde naboer og synes generelt, at det er et roligt og hyggeligt område. Så mon ikke jeg bliver her lidt endnu.