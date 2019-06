Bundskraber, topscorer, og den fynske Stram Kurs-by: 10 nedslag fra det fynske valg

3. Det mest bitre nederlag

Det var ikke så sært, at Alternativets fynske forkvinde Stine Helles var grædefærdig over ikke at komme i Folketinget. Partiet fik tre procent af de fynske stemmer, og mange andre steder i landet ville det have givet valg, men på Fyn må partiet nu nøjes med at have byrådsmedlemmer i Odense, Svendborg og Faaborg-Midtfyn.