6829 kroner. Det beløb får hver af 41 yngre læger på Odense Universitetshospital i en højst usædvanlig sag, hvor OUH og foreningen Yngre Læger har indgået forlig, så OUH betaler en samlet erstatning på 280.000 kroner. Det fremgår af et notat fra Yngre Læger, som har indgået et forlig med hospitalet. De 280.0000 kroner udbetales, da Kirurgisk Afdeling A på OUH i en længere periode har planlagt for meget arbejde for 41 yngre læger med eksempelvis for mange arbejdsdage i træk.Formand for Yngre Læger Helga Schultz er glad for, at sagen nu er afsluttet, og at der er opnået enighed om en mindre kompensation.- Vi er glade for, at sagen nu har fundet sin afslutning. Samtidig er vi også tilfredse med, at der opnået enighed om en bod, som er en slags markering af, at forholdene på afdelingen i en periode ikke har været i orden. Sagen har samtidig skabt en fokus på vigtige arbejdsmiljøregler, og vi er tilfredse med, at OUH og afdelingsledelsen har gjort en række tiltag, så vi kan kigge fremad, siger hun i en pressemeddelelse.Yngre Læger har besluttet, at bodsbeløbet skal fordeles blandt 41 af de berørte yngre læger, som hver vil modtage den mindre kompensation, står der i pressemeddelelsen.Der er for den enkelte læge tale om et symbolsk beløb, men for Yngre Læger er det vigtigt, at boden kommer de berørte læger til gode og ikke organisationen YL, som på papiret er den forurettede part i en sag om manglende overholdelse af overenskomsten, lyder det.