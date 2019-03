Borgmestre får større ansvar for sundhed: Det er en hadegave

- De har haft fire år til at skabe et bredt holdbart forligt, siger han.

- Det er sagt før, men jeg er nervøs for at skulle skære ned på børnepasning, skoler, ældrepleje og den øvrige kommunale velfærd for at kunne løfte de nye sundhedsopgaver, siger Kasper Ejsing Olesen, der også er træt af, at så gennemgribende reformer fremsættes af få partier lige før et valg.

Han gik ikke ind i lokalpolitik for at blive sundhedspolitiker, og han betragter sundhedsreformen som en hadegave, selv om partierne bag forsikrer, at der følger penge med til kommunerne.

Reaktionerne er vidt forskellige fra de ansvarlige politikere i de fynske kommuner, der med regeringen og Dansk Folkepartis forslag til en sundhedsreform får langt større ansvar for det nære sundhedsvæsen. Fynboer med for eksempel diabetes, KOL, hjerte- karsygdomme, muskel-skeletsygdomme, angsttilstande og depression vil i langt mindre udstrækning skulle behandles på et sygehus, men ude i kommunerne i lokale sundhedshuse, hos den praktiserende læge eller i eget hjem.

En borgmester føler, at han på sine borgeres vegne har fået en meget stor gave. En anden, at han har fået en hadegave. Og så er der rådmanden, der tøver.

På landsplan oprettes 21 sundhedsfællesskaber, hvis sundhedsreformen gennemføres. Et af disse sundhedsfællesskaber, der har et akutsygehus som omdrejningspunkt, består af ni fynske kommuner med OUH som det centrale akutsygehus. Kun Middelfart er ikke med i det fynske sundhedsfællesskab, der bliver landets største, hvad angår antal kommuner.Sundhedsfællesskabet skal bygge bro mellem sygehuse, praktiserende læger og kommunerne og være drivkraft i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Borgmester og sundhedsudvalgsformand fra hver af de ni fynske kommuner får sæde i sundhedsfællesskabet. Det består desuden af den administrerende direktør på OUH, den administrerende direktør i psykiatrien, to praktiserende læger og ét medlem fra sundhedsforvaltningens (den nuværende forvaltning i Region Syddanmark) bestyrelse.

Nyborg på forkant

Anderledes optimistisk er borgmesteren i Nyborg, Kenneth Muhs (V), der føler, at han på borgernes vegne har fået en meget stor gave i form af et mere nært sundhedsvæsen. Han peger på, at kommunen allerede er på forkant og har søgt om statslige midler til at opføre et sundhedshus med plads til fysioterapeuter, læger og andet sundhedspersonale. Desuden oprettes 30 sengepladser til borgere, der er udskrevet fra sygehus, men har behov for rehabilitering for at klare sig i eget hjem. Sundhedshuset koster 80 millioner kroner.

I regeringen og DFs sundhedsudspil er også sat statslige penge af til nye sundhedshuse, mens kommunerne skal bidrage med 25 procent. I sundhedsudspillet er kalkuleret med 254 statslige millioner kroner til Fyn. Der er altså ingen garanti for oprettelse af sundhedshuse i alle kommuner.

I reformudspillet står, at de nye sundhedsfællesskaber skal være med til at prioritere midlerne. De fynske kommuner undtagen Middelfart udgør et sundhedsfællesskab. 18 kommunalpolitikere og fem fagfolk får sæde i den fynske sundhedsfællesskab og skal altså lægge arm om, hvem der skal tilgodeses.