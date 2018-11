Boligselskab om ghetto-nedrivning: - Kæmpe udfordring at genhuse Vollsmose-beboere

Det bliver vanskeligt at genhuse alle lejemål, når almene boliger skal nedrives i Vollsmose. Det mener Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), der erkender, at ikke alle vil tage imod genhusningstilbud et andet sted i kommunen.

Regeringens ghettoplan betyder, at der i Vollsmoses udsatte områder skal skæres 40 procent i de almene boliger. Denne opgave kommer i sidste ende til at ligge hos de almennyttige boligselskaber, der også skal sørge for genhusning af beboerne. - Det bliver en kæmpe udfordring, siger Erling Nielsen, der er formand for Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB). - Vi skal genhuse 1000 lejemål i almene boliger rundt omkring i Odense Kommune. Der er en række steder så som Korsløkkeparken og Riisingparken, hvor vi ikke genhuser, fordi områderne ligger lige under grænsen for at være en hård ghetto. Og det går jo ikke, at vi bare skaber en ny ghetto et andet sted.

Ikke alle vil genhuses Ghettoplanen skal være gennemført i 2030, hvilket betyder, at der groft sagt skal genhuses 100 lejemål om året. Og som en del af planen skal der opføres en ny almen bolig, hver gang en gammel rives ned, men ifølge Erling Nielsen er det ikke realistisk, at de gamle beboere kan genhuses her. - Det er klart, at når man bygger nyt, så vil det være dyrere, end det de bor i nu. En Vollsmose-bolig er ikke det samme som et nybyg i Stige eller Villestofte. Så de husvilde beboere skal genhuses i vores gamle afdelinger rundt omkring i kommunen, og det bliver et puslespil, at få det til at gå op, siger Erling Nielsen. Han er erkender, at der utvivlsomt vil være beboere, der vil takke nej til det genhusningstilbud, som boligselskabet giver dem. Og i disse tilfælde vil det være op til beboerne selv at finde en ny bolig.

Munkebo er for attraktiv Selvom det bliver en udfordring at genhuse alle beboere i Odense, så tror Erling Nielsen dog ikke, at der vil ske en folkevandring til eksempelvis Munkebo, som borgmester i Kerteminde Kommune Kasper Olesen (S) har ytret bekymring over. Dertil er boligerne for attraktive, mener Erling Nielsen: - FAB har cirka 250 boliger i Munkebo, og hvis vi stod med 50 af dem, som vi ikke kunne udleje, så ville jeg være bange for, at Vollsmose-beboerne ville flytte over kommunegrænsen. Men det gør vi ikke.