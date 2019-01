Bokseklub i Vollsmose: Vi skal vise, at vi er gode

I september sidste år vandt Vollsmose Boxing Ildsjæleprisen. De vandt for at kombinere boksetræning med disciplin og god opførsel. Både bokserne og trænerne sætter pris på anerkendelsen, og der er ikke planer om at skrue ned for ambitionerne i det nye år.

Indimellem de velkendte betonblokke, der indikerer et af Odenses mest diskuterede områder, ligger en bokseklub. En bygning med gitter for vinduerne, der ikke gør meget væsen af sig, men som synes at leve op til traveren om, at hvor der er hjerterum, er der husrum. Et lille skilt markerer, at man er ankommet til Vollsmose Boxing. At bydelen er en del af bokseklubbens navn er et bevidst valg fra cheftræneren Shahbaz Aslams side. - Vollsmose har et dårligt ry, og vi skal bevise, at vi kan bidrage med noget positivt. Jeg får tit at vide, at vores unger er søde og velopdragne. De er fra Vollsmose, så vi skal vise, at vi er gode. Både gode boksere og gode mennesker, siger cheftræner Shahbaz Aslam.

Vollsmose Boxing Vollsmose Boxing har eksisteret siden 2015 og har 94 medlemmer

Tre af klubbens medlemmer er på det danske landshold i boksning

I august i år begyndte bokseklubben at tilbyde boksetræning til kvinder efter stor efterspørgsel.

Odense Boxing arbejder for at give de unge i Vollsmose et sundt fællesskab. Den indsats gjorde, at de tidligere på året vandt Odense Kommunes Ildsjælepris. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Skal du smage min højre? Hver tirsdag og torsdag aften er der trænings- og kamphold i Vollmose Boxing. Klokken 16.30 stiller de 18 drenge og unge mænd sig op i en cirkel i det forholdsvist lille lokale, der byder på to mindre bokseringe og en masse sandsække. Træneren Shahbaz Aslam behøver ikke bede bokserne gå i gang med opvarmningen. De kender rutinen. Det er altid en af bokserne selv, der står for opvarmningen. I dag er det 15-årige Jamil Hendawi. - De bliver selvstændige af det. Det er vigtigt, at de lærer at lede og tage ansvar, forklarer træneren. De fleste af bokserne bor i Vollsmose, og aldersspektret stækker sig fra otte år til midten af tyverne. Jamil sætter dem i gang med at jogge rundt i lokalet. Armbøjninger. Op at løb. Mavebøjninger. Op at løb. Mavebøjninger til siden. 15 mere. Op at løb. Sprællemænd. Løb, mens I øver slag. Og pust ud. Opvarmningen har gjort sit arbejde, pulsen er kommet op, og kinderne har fået kulør. Den 44-årige cheftræner Shahbaz Aslam overtager træningen. Han er uddannet pædagog, men betragter boksning som hele sit liv. - Hvad skulle jeg ellers lave, griner han og sætter bokseaspiranterne i gang med skyggeboksning. Fødder i alle størrelser med Nike og Adidas sko på bevæger sig let hoppende på stedet, mens bokserne slås mod usynlige modstandere. Skal du smage min højre, griner en af de mindste til Jamil Hendawi. Jamil har kun bokset i halvandet år, men viste sig hurtigt at have evner. Udover at bruge fire fem dage om ugen i bokseklubben går han i 1.g. på gymnasiet, hvor lektierne tilpasses boksningen, og må laves før og efter træning samt i weekenderne. - Alt ved boksning er fedt. Jeg har ikke tænkt mig at stoppe, men det må tiden jo vise, siger Jamil Hendawi.

Cheftræner Shahbaz Aslams liv er fyldt op med boksning. Både fordi han elsker sporten, men mest fordi han elsker at følge med i de unges udvikling på det menneskelige plan. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Drømmen om OL Klokken er 17.30, boksetræningen afløses af kamptræning, og der sættes hiphop på anlægget. Med ankomsten af næste hold stiger alderen, og skuldervidden bliver bredere. Under opvarmningen står to af de mindste drenge ved siden af hinanden og griner over noget internt. - Hey. Jer to. Det er træning. Med et ubesværet tag i den enes t-shirt, stiller en af de ældste boksere sig imellem de to drenge. Respekten for dem, der er ældre end en selv, er en del af den disciplin, bokseklubben lægger vægt på. For selvom det er en bokseklub med fokus på sporten, er det for cheftræneren i ligeså høj grad et sted, hvor de unge skal blive gode borgere. - Selvfølgelig handler det om boksning, men jeg går egentlig mere op i drengenes udvikling. Hvor meget de rykker sig, og hvordan de får en plads i samfundet, forklarer Shahbaz Aslam. Bokserne skal gå sammen to og to. Abdallah Abou-Arab og Najiib Abdulahi går sammen, og Najiib siger grinende, at de skal give hinanden den kolde skulder. Abdallah Abou-Arab har på trods af sine kun 16 år bokset i otte år. - On and off, men mest on, smiler han. Han fremhæves af træneren som et af de største talenter, og hans store drøm er at kvalificere sig til OL. Han forklarer, at han endnu ikke er fyldt 18, når der er OL i 2020, men at hvis han er god nok, er der en sandsynlighed for, at han kan komme med alligevel. Ellers er planen OL i Paris i 2024. Han træner boksning seks gange om ugen og passer derudover sin 1.g på Tietgen Handelsgymnasium. - Det er jo sammenholdet, fællesskabet og vennerne. Det er en ekstra familie, man har herude, siger boksetalentet om klubben. At klubben i efteråret vandt Odense Kommunes Ildsjælepris ser træneren som en anerkendelse af det arbejde, de udfører. - De får et sundt fællesskab her i stedet for ude på gaden. De lærer disciplin, og de får nogle gode rollemodeller. Ikke Mike Tyson, men nogle unge fra lokalområdet, som de kan spejle sig i, siger Shahbaz Aslam, inden han sætter de unge mænd i gang med træne deres slag.

Abdallah Abou-Arab (th) har bokset i halvdelen af sit 16-årige liv. Hans drøm er at komme til OL. Hvis ikke i 2020, så i 2024. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Jamil Hendawi på 15 år har bokset i halvandet år, men er på kort tid blevet en af klubbens dygtige kampboksere. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Cheftræner Shahbaz Aslam kan mærke, at de unges selvværd stiger, når de får et sundt fællesskab. Og det smitter også af på deres tilgang til skolen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Vollsmose Boxing har kun eksisteret i tre år, men har mødt stor opbakning, har vundet adskillelige priser og har tre boksere på landsholdet. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Opvarmningen styres altid af en af bokserne, og kan kræve en pause indimellem. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Cheftræneren sætter altid en af bokserne til at styre opvarmningen. Det er en del af at lære dem selvstændighed. Foto: Birgitte Carol Heiberg

For en del drenge og unge mænd, primært fra Vollsmose, er tirsdage og torsdage afsat træning i bokseklubben. Foto: Birgitte Carol Heiberg

"Det går væk", siger Adam Ahmed på ni år om de blå mærker, man kan pådrage sig til boksetræningen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

De tre yngste medlemmer gik i ringen sammen under kyndig vejledning fra cheftræneren. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Tiden løber fra de tre mindste boksere, så de fortsætter kampen, selvom tiden er gået. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Den sidste boksehandske er den sværeste at få på, men så er det godt, at træneren står klar til at hjælpe. Foto: Birgitte Carol Heiberg