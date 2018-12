Bofællesskaber: Politikerne tøver - seniorerne vil have dem

Seniorer presser på for at få bofællesskaber, men boligforeninger oplever stor forskel på støtte fra kommuner. Odense Byråd øger støtten

- Vi ved godt, at der er efterspørgsel efter seniorbofællesskaber, men vi er nødt til også at tiltrække børnefamilier. Ellers er det en nedadgående spiral, sagde han på debatmødet.

Boligforeningerne kan nemlig ikke opføre seniorbofællesskaber som alment byggeri uden tilsagn om kommunal medvirken på ti procent af anlægsudgifterne, og flere fynske kommuner tøver med at skyde penge i bofællesskaber til seniorer. En af dem er Middelfart Kommune, selv om kommunen i høj grad støtter almene boliger.

Kom nu i gang med at bygge flere seniorbofællesskaber, der er en meget stor interesse fra seniorerne. Sådan var det klare budskab fra en række medlemmer af fynske boligforeninger, da Boligkontoret Danmark holdt debatmøde i Middelfart.

I et seniorbofællesskab har beboerne egen lejlighed eller bolig. Desuden er der tilknyttet et fælleshus, der danner ramme om en række sociale aktiviteter.

Formand for Fyns Almennyttige Boligselskab, Erling Nielsen, var en af deltagerne i debatmødet.

Angriber borgmestre

Bestyrelsesformand for Boligkontoret Danmark, Klaus Bentzen, angriber de to borgmestre for en forfejlet strategi.

- Ved at bygge seniorbofællesskaber sørger man for, at seniorerne kan rykke ud af deres parcelhuse og dermed give plads til børnefamilierne, siger han.

Boligkontoret administrerer godt 32.000 lejeboliger for 59 boligselskaber i hele Danmark. Bestyrelsesformanden oplever, at der i hele landet er et massivt pres på seniorbofællesskaber.

- Og det vil kun stige de kommende år i takt med, at seniorerne kommer til at udgøre en større andel af befolkningen, forudser han.

Han mener, at kommunernes andel på ti procent til byggeri af bofællesskaber er givet godt ud.

- Ensomhed øger risikoen for tidlig død og koster samfundet mange penge. Der bliver et kolossalt pres på hjemmehjælp og hjemmepleje de kommende år, og der er mangel på varme hænder. Vi ved, at behovet for hjælp er mindre i seniorbofællesskaber, siger Klaus Bentzen.

Han oplever alligevel, at politikerne i en flere kommuner er tilbageholdende med at yde støtte.

- På den måde ligner Fyn resten af landet, siger han.