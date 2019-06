Børnepsykiatrisk afdeling beklager 12-årig piges forsvinden

Lene Granhøj, der er oversygeplejerske på Børne- og undomspsykiatrisk afdeling i Odense beklager meget, at det lykkedes en 12-årig pige at slippe væk fra afdelingen tirsdag formiddag. Arkivfoto: Heidi Lundgaard.

Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Odense beklager dybt, at det lykkedes en 12-årig pige at forsvinde fra afdelingen tirsdag formiddag. Nu skal der laves en rapport over, hvad der kan forebygge, at noget lignende sker.

Tirsdag formiddag valgte en 12-årig pige at forlade Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Odense. Pigen blev efterlyst af politiet og først fundet onsdag morgen. Flere af de indlagte børn på afdelingen var flyttet fra sengeafsnittet til afdelingens skole, hvor børnene holdt fernisering på nogle kunstværker, de havde lavet. Lene Granhøj, der er oversygeplejerske på afdelingen, fortæller, at hver enkelt barns formåen blev vurderet på selve dagen, inden de blev flyttet fra afdelingen til skolen, der ligger med tættere adgang til hegn, der grænser op mod områder uden for afdelingen. Afdelingsledelsen kan ikke komme nærmere ind på den konkrete sag om den 12-årige pige, men beklager meget, at det lykkedes pigen at flygte fra afdelingen. - Vi skal beklage det mere end alle andre, at det er lykkedes hende at forlade afdelingen. Vi er rigtig kede af det, der er sket, og er gået i gang med en rapport over den læring, vi har haft i forbindelse med forløbet, så det kan undgås en anden gang, fortæller ledende overlæge, Ulla Jørgensen.

Mindreårige børn må ikke forlade afdelingen Når et barn forsvinder fra afdelingen, vurderer personalet, om de kan nøjes med at tage fat i forældrene, eller om de skal kontakte politiet. I dette tilfælde vurderede afdelingen, at politiet skulle involveres, da det blev vurderet, at den 12-årige pige ikke kunne klare sig selv af helbredsmæssige årsager. Derudover fortæller afdelingsledelsen også, at børn under 15 år ikke må forlade afdelingen uden forældrenes samtykke. - Vi har konkrete aftaler med forældrene om, hvilke børn der må forlade afdelingen, hvis vi skal i zoo, på tur eller lignende og hvem der ikke må, fortæller Lene Granhøj. Hverken oversygeplejersken eller overlægen må fortælle, om den 12-årige pige er vendt tilbage til afdelingen eller ej. De oplyser dog, at hun er i god behold.