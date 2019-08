Bøn til transportministeren: Lad gravemaskinerne fortsætte med udvidelse af E20 syd om Odense

- Det er sund fornuft, at når gravemaskiner, asfaltmaskiner og lastbiler er færdige med udvidelsen af motorvejen på Vestfyn, så fortsætter de direkte til etapen syd om Odense.

Sådan lød det fra borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd (S), da repræsentanter fra E20-komiteen mødtes med den nye transportminister Benny Engelbrecht (S) fredag den 16. august 2019.

E20-komiteen kæmper for, at der skal afsættes penge til en udvidelse af den 13 kilometer lange motorvejsstrækning syd om Odense - fra Odense V til Odense SØ - lige så snart Vestfyn-udvidelsen er på plads. Det var det ønske de afleverede til den nye transportminister fredag.

Før valget indgik VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti ganske vist en aftale om, at den fynske motorvej skulle udvides i årene fra 2021 til 2027, men som følge af regeringsskiftet er der opstået ny usikkerhed om, hvornår udvidelsen af motorvejen med et ekstra spor syd om Odense bliver en realitet.

- Transportministeren skal i efteråret i gang med politiske forhandlinger om en ny infrastrukturplan for Danmark, og derfor er det vigtigt at få rettet ministerens øjne mod den fynske strækning. For den er ikke kun et regionalt problem, den er et nationalt problem. 84 procent af al personbiltrafik og 94 procent af al lastbiltrafik mellem Øst- og Vestdanmark kører på E20, og strækningen er hovedfærdselsåren i det danske motorvejsnet, skriver E20-komiteen i en pressemeddelelse.

- Stykket er den mest trafikerede strækning på E20, og problemerne bliver ikke mindre, når motorvejen på Vestfyn er udvidet, og når det bliver billigere at køre i bil over Storebælt. Derfor vil en udvidelse syd om Odense give den fulde effekt af Vestfyns-udvidelsen. En udvidelse er til gavn for hele Danmark, for vi har længe kunne se en meget alvorlig flaskehals i infrastrukturen på tværs af Danmark, lyder det fra Carina Christensen, der er formand for E20-komiteen.