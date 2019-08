Bo Libergren om udenlandske læger: - Positivt at mange bliver i Danmark

Vi kan ikke forhindre vores nordiske brødre og søstre i at rejse hjem efter endt uddannelse på medicinstudiet. Men vi kan arbejde på at gøre det attraktivt for dem at blive i Danmark, mener formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark Bo Libergren (V). Foto. Robert Wengler

Selv om der mangler praktiserende læger, mener formanden for den almene praksis i Syddanmark, at det er både positivt og overraskende, at lidt mere end halvdelen af svenske og norske læger med eksamen fra SDU fortsat er i landet efter tre år.

I Danmark bør vi glæde os over de nordmænd og svenskere, der vælger at blive i landet efter endt uddannelse som læger. Det mener Bo Libergren, der er formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark. Det er under dette politiske udvalg, at de praktiserende læger hører hjemme. Nye tal, som Danmarks Statistik har trukket for Fyens Stiftstidende, viser, at 54 procent af vores nordiske brødre og søstre stadig bor i Danmark tre år efter endt uddannelse på SDU. Tallene omfatter nyuddannede i perioden 2012-2014, hvor 61 personer fra Sverige og Norge blev læger på SDU. Et år efter endt uddannelse var 25 procent væk, efter to år 36 procent og tre år efter havde 46 procent forladt Danmark. Det er overraskende mange, der bliver boende, mener Bo Libergren (V). - At over halvdelen stadig er her efter tre år er flere, end jeg troede. Det er meget positivt. Jeg tror da, at langt de fleste har til hensigt at tage hjem igen efter endt uddannelse. Så lad os da glæde os over dem, der bliver frem for at ærgre os over dem, der tager hjem igen, siger han.

Rekrutteringsindsats I de kommende år vil flere læger, særligt i yderområderne, ramme pensionsalderen, mens vi får stadig flere fynboer. Det betyder, at vi får mangel på læger. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at hver anden fynske lægepraksis er lukket for optagelse af nye patienter. Som en del af løsningen fik Region Syddanmark i januar 2018, med en ministeriel tilladelse i ryggen, godkendt forslaget om en almenmedicinsk klinik på Sydvestjysk Sygehus. Klinikken åbnede i sommeren 2018 og kan tage 3200 patienter. Men det ville også hjælpe, hvis flere udenlandske læger blev boende og fortsatte deres arbejde i Danmark, erkender Bo Libergren. - Selvfølgelig ville det det. Men vi kan ikke forhindre dem i at rejse hjem. Det, vi i stedet kan gøre, er at arbejde for gøre det så attraktivt som muligt for dem at blive her. Der er blevet gjort en rekrutteringsindsats for at trække læger til. Vi har faktisk haft succes med vores rekrutteringsindsats, særligt i forhold til de tyske læger. De bliver tiltrukket af vores flade ledelsesstruktur og omgangstonen på afdelingerne, mens vi får læger, der har et fagligt niveau på højde med det, vi kender, siger han. Bo Libergren tror dog ikke, at lægemanglen bliver så slem, som mange frygter. - Man har øget optaget af de medicinstuderende ad flere omgange, der går bare en del år, før det slår igennem. Vi skal også passe på, at vi ikke får en overproduktion af læger.