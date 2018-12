Bliver stadsarkivaren Årets Fynbo?

Stadsarkivar og arkivleder Jørgen Thomsen er blevet indstillet til Fyens Stiftstidendes hæderspris, Årets Fynbo.

Prisen, der uddeles til januar, skal gå til et menneske, der "på positiv vis har gjort sig bemærket ved at yde en indsats til gavn for Fyn eller for den omgivende verden", som der står i fundatsen.

Og det har Thomsen ifølge indstiller Jess Heilbo:

- Jørgen Thomsen bidrager med sit store og aktive virke i Historiens Hus til udbredelsen af Odense og Fyns historie. Yderligere har Jørgen Thomsen siden 1990 stået i spidsen for udgivelsen af Odensebogen, som nu i snart 30 år er den mest solgte bog af sin art i Danmark med ca. 5000 solgte eksemplarer. Jørgen Thomsen holder desuden utallige foredrag om lokalhistoriske emner, ligesom han er forfatter til mange bøger om odenseanske kulturinstitutioner og erhvervsvirksomheder.

- Jørgen Thomsen er en sand ildsjæl, som med sit engagement og sine initiativer er en fremragende repræsentant for Odense og Fyn, hvor han beriger og stimulerer den historiske interesse, mener Jess Heilbo.

Tidligere er blandt andre manden bag Odense Ser Rødt, Niller Madsen, blevet indstillet til Årets Fynbo - og det samme er revydirektør Lars Arvad, musikeren Ras Bolding og tidligere professor Bent Jensen.

Du kan indstille din egen kandidat ved at maile din begrundelse til aaretsfynbo@fyens.dk - eller ved at følge linket i denne artikel.