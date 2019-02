Et helt nyt samarbejde er blevet indgået mellem Røde Kors og Retspsykiatri Syddanmark i Middelfart, skriver Psykiatrien i Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Samarbejdsaftalen er netop blevet underskrevet, og man er nu klar til at rekruttere frivillige, der har lyst til og mod på at blive besøgsven for et menneske indlagt på afsnit P6. Der er tale om et helt nyt koncept, der så vidt vides, ikke eksisterer noget andet sted i landet.

Med den nye besøgstjeneste åbnes der nu op for, at den enkelte patient kan få besøg af en frivillig fra Røde Kors. En besøgsven kan blandt andet være med til at vedligeholde billedet af samfundet udenfor til den dag, hvor patienten skal ud og være en del af dette igen.