Blandt landets bedste: Syddanskerne er godt tilfredse med akutbehandling

- Jeg bliver i rigtig godt humør, når jeg ser de tal. Når man kommer til akutmodtagelserne eller akutklinikkerne, så er det ofte fordi, at man er kommet pludseligt til skade eller er ramt af akut sygdom. Det er en svær situation at stå i, og derfor glæder det mig, at så mange mennesker er tilfredse med den hjælp, de får. Et af Region Syddanmarks pejlemærker er, at vi er borgernes og patienternes region. Det vidner tallene om, synes jeg.

Formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S), er glad for, at patienterne er godt tilfredse med arbejdet på regionens akutmodtagelse og akutklinikker.

Region Syddanmark er nemlig den region, hvor patienterne er mest tilfredse med akutmodtagelsen. Derudover er det den region med næstflest tilfredse patienter fra akutklinikkerne. Undersøgelsen viser nemlig, at ni ud af 10 i nogen, høj eller meget høj grad er tilfredse med deres besøg i akutmodtagelserne, mens tallet er lidt højere for akutklinikkerne.

Brækker du armen, slår hovedet, eller på anden måde kommer til skade ender du ofte med at komme en tur forbi akutmodtagelsen eller akutklinikken. Og selvom det er en oplevelse, man helst vil være foruden, viser en undersøgelse, at syddanskerne er godt tilfredse med den behandling, de får.

Få hår i suppen

Noget af det, som undersøgelsen viser, patienternes tilfredshed grunder i, er en følelse af, at de får svar på de spørgsmål, de stiller. 99 procent af de adspurgte, der har været forbi en akutklinik, mener, at de i nogen, høj eller meget høj grad oplever, at de får svar på de spørgsmål, de stiller. For akutmodtagelsen er det tal på 98 procent.

For Poul-Erik Svendsen er det netop vigtigt, at patienterne tager hjem med svar på deres spørgsmål og følelsen af at blive lyttet til.

- Når man er i en sårbar situation, så er det vigtigt, at man kan føle sig tryg. Det, at man får svar på sine spørgsmål, kan være med til at skabe en følelse af tryghed. Så det er jeg meget tilfreds med, siger han.

Dog er der hår i suppen. Region Syddanmark klarer sig bedre end landsgennemsnittet, når det kommer til tilfredsheden omkring information om ventetider. Alligevel er der stadig over 40 procent af patienterne, der ikke mener, at de er blevet informeret godt nok om, hvor længe de kunne forvente at skulle vente fra ankomst til undersøgelse. Og Poul-Erik Svendsen indrømmer da også, at der bestemt er plads til forbedringer.

- Når man ringer til skadevisitationen, så får man jo en vejledende tid, men der kan selvfølgelig ske hændelser, der gør, at den tid ikke holder. Personalet er meget opmærksomme på at melde ud, når det sker, men undersøgelsen tyder på, at det er noget, som vi skal have et endnu skarpere fokus på.