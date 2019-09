Bland dig Prisen gik helt i fisk

Og de virkelige oplevelser er præcis essensen af fiskeskolens virke. I sin takketale sagde Gerhardt Andersen, at fiskeskolen gerne vil tilbyde børn og unge et alternativ til Ipad og tv.

Kort tid forinden havde de fire fiskeglade seniorer, Gerhardt Andersen, Kurt Christensen, Henning Jakobsen og Erik Pontoppidan, været på scenen for at blive hyldet, og i Poul Kjærgaards begrundelse for, at det lige var Fiskeskolen Fyen, der vandt i år, lød det blandt andet:

Fiskemetaforer er der nok af, og hvis ikke de skal bruges, når en fiskeskole præmieres med et stort pengebeløb, hvornår skal de så? Derfor må det være på sin plads at konstatere, at lørdagens uddeling af Bland dig Prisen på Folkemødet gik helt i fisk. Fiskeskolen Fyen fik nemlig bid. På krogen var en check på 25.000 kroner.

Fang makrel med tomat

Fiskeskolen Fyen opstod efter skolereformen i 2014. Siden har et hav af børn, unge og ældre været ude at fiske med seniorerne. For Gerhardt Andersen er der ikke nogen tvivl om, at det især er blandt de ældre, ligesom dem selv, at fiskeskolen er en succes. Simpelthen fordi de har mest tid. Omvendt er det ofte børnene, der er anledning til de mest pudsige oplevelser.

- Vi får nogle sjove bemærkninger. Engang var vi ude i en børnehave. Så gik jeg sammen med en lille gut på fem år, som sagde: jeg ved godt, hvordan man fanger en makrel. Man sætter en tomat på krogen, fortalte Kurt Christensen med et smil.

Dagens pengepræmie kommer til at gå til et nyt initiativ, som fiskeklubben er ved at søsætte. Det er en form for generationsfiskeri, hvor klubben vil tilbyde far-søn- og mor-datter-fisketure.

- Hvis man har en søn, der gerne vil fiske, men man ikke selv fisker, så kan det være svært at vide, hvor man skal starte. Der er også mange enlige forældre, som måske kunne få en fiskeoplevelse, fortalte Henning Jakobsen om det nye tiltag, hvor det især er fiskegrej, der skal købes for pengene.

For de fire fiskere er det tydeligt, at naturen kan tilbyde de unge noget, som diverse gadgets ikke kan.

- Der er ikke to dage, der er ens. Det er ikke altid, at man fanger noget. Til gengæld har man set en ræv. Du behøver ikke vente. Du skal bare løfte blikket, og så kommer der en havørn, sagde Gerhardt Andersen, der har måttet konstatere, at alt vejr ikke er fiskevejr for de unge mennesker.

I hvert fald, og her kommer den sidste fiskekliché i denne omgang, ved de ikke, at man skal trække sin gamle sweater på, når man tager ud og fisker.

- De tror, at trekvart-bukser og ankelsokker er nok om vinteren. De har ikke tøjet til det, siger han og griner.

Hvis du vil vide mere om Fiskeskolen Fyen, kan du besøge odensesportsfiskerklub.dk/fiskeskolen/.