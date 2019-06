Bland Dig Prisens dommerkomité: Sådan finder vi vinderen

- Det er vigtigt at få sat fokus på de mennesker, initiativer og foreninger, som lægger en stor indsats der, hvor de har deres daglige gang uden at de får opmærksomhed, applaus eller honorar for det, fortæller Tine Gudrun Petersen, direktør i "SPIS! Odense Food Festival" og medlem af Bland Dig Prisens dommerkomité for fjerde gang.

Netop dette er grunden til, at Tine Gudrun Petersen gerne vil være dommer igen: For at hylde alle de ildsjæle, der gør noget særligt for deres lokalområde. Sidste år blev 21 ildsjæle indstillet til Bland dig Prisen, og dommerne håber, at fynboerne igen i år vil stå frem og indstille de folk, initiativer eller foreninger, som gør noget ekstra for deres lokalmiljø.

- Jeg håber, at folk har mod på at indstille sig. Nogle gange kan man være for beskeden, men jeg håber, man vil kigge på, om der er nogen, der fortjener at blive nævnt og få lidt ekstra shine. Selvom man ikke vinder, så bliver man som ildsjæl så glad for det her skulderklap, fortæller Tine Gudrun Petersen.