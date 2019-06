Bland Dig Prisen er i gang: Fik John til at blande sig endnu mere

John Kaspersen har som lokal ildsjæl æren for skabelsen af Nørre Aaby i bevægelse. En årlig begivenhed, hvor så mange borgere som muligt skal motionere på samme tid inden for forskellige idrætsgrene. Sidste år fik det ham nomineret til Bland dig Prisen, som han vandt. Foto: Louise Holmgaard Nielsen

Sidste års vinder af Fyens Stiftstidendes Bland Dig Prisen blev John Kaspersen, som vandt for sit store engagement i Nørre Aaby. Her har han været med til at stable arrangementet Nørre Aaby i bevægelse på benene. Og udnævnelsen til prismodtager er en oplevelse, der har fået John Kaspersen til at tro endnu mere på, at dét han gør, er det helt rigtige for lokalområdet.

Nørre Aaby: - Det har været det skulderklap/spark i røven, som har været til at få mig til at sætte flere ting i gang. Sådan siger John Kaspersen fra Nørre Aaby, der sidste år vandt Fyens Stiftstidendes Blad Dig Prisen. På Det Fynske Folkemøde i september sidste år blev John Kaspersen kaldt på scenen og fik overrakt en check på 25.000 kroner fra chefredaktør Poul Kjærgaard samt selvfølgelig æren og anerkendelsen ved at få en pris for at blande sig. Og modtagelsen af prisen styrket John Kaspersens tro på, at dét man gør for lokalområdet, er godt, og at det betaler sig at blande sig. - Det er vigtigt, at vi selv er på banen, så der sker noget, siger John Kaspersen.

Sådan indstiller du din kandidat til Bland Dig Prisen



Skriv navnet på den person eller gruppe af personer, du gerne vil indstille og begrund, hvorfor vedkommende skal have prisen.



Skriv også dit eget navn og telefonnummer.



Alle indstillede til prisen, begrundelsen for det og navnet på den, som har indstillet, offentliggøres på fyens.dk og i Fyens Stiftstidende.



Bland Dig Prisen uddeles for syvende gang ved Det Fynske Folkemøde i mediehuset på Banegårdspladsen i Odense lørdag 7. september 2019.



Det var en bevæget John Kaspersen der sidste år fik overrakt en check på 25.000 kroner til Bland dig Prisen 2018 i forbindelse med Det Fynske Folkemøde. Arkivfoto: Vibeke Volder

Flere penge til underholdning Checken på 25.000 kroner skulle da også bruges på at gøre arrangementet Nørre Aaby i bevægelse endnu mere attraktivt for folk at deltage i. - Jeg havde lovet fra start, at pengene skulle bruges til underholdning på dagen, og jeg fik fat på nogle MGP-stjerner fra DR, fortæller John Kaspersen. Det var MGP-stjernerne Kiyan, Alma Sophie og Johannes fra dette års MGP på DR, som optrådte på dagen. - Vi afviklede Nørre Aaby i bevægelse for tredje gang i år, og det gik fantastisk godt. Vi nåede mange flere deltagere. Vi var omkring 800 deltagere, så det var en succes, uddyber han. Men det er ikke kun for Nørre Aaby i bevægelse, at John Kaspersen får sat ting i gang. Også for den lokale cykelklub har John Kaspersen fået mere tro på, at det kan betale sig at gøre noget. - Vi er i gang med at sætte en del i gang inden for cykelklubben. Vi har flere større aktiviteter i gang, blandt andet fokus på mountainbike for at få flere børn i gang, fortæller John Kaspersen.

John Kaspersen har som lokal ildsjæl æren for skabelsen af Nørre Aaby i bevægelse. En årlig begivenhed, hvor så mange borgere som muligt skal motionere på samme tid inden for forskellige idrætsgrene. Sidste år fik det ham nomineret til Bland dig Prisen, som han vandt. Arkivfoto: Yilmaz Polat

Arbejdet stopper ikke her Selvom det snart er et år siden, at John Kaspersen fik Bland Dig Prisen, er der ikke kommet mere tid i hverdagen. Nørre Aaby i bevægelse er efterhånden blevet en lille byfest for de lokale i byen, og det kræver meget forberedelse at få stablet arrangementet på benene. - Vi skal have koordineret det hele, så der kan godt gå en del tid med det, fortæller John Kaspersen. Der er 10 idrætsforeninger med til at skabe Nørre Aaby i bevægelse, og der er 12 i alt i lokalområdet, så det er næsten dem alle, som engageret arbejder på at få flere til at bevæge sig og sætte fokus på Nørre Aaby. - Det skal ikke være udefrakommende med karruseller, som kommer, det skal være os selv, der sætter tingene i værk, og folk skal selv være aktive. Hver idrætsforening byder ind med ting, og det handler ikke om, at vi skal tjene penge. Det handler om at skabe en gratis ting og lave de ting, der gør, at folk får lyst til at bevæge sig mere i fremtiden, fortæller John Kaspersen. Siden John Kaspersen fik prisen har de da også fået et ekstra medlem i den cykelklub, han cykler for. - Vi har også fået chefredaktøren til at køre med i vores cykelklub efterfølgende, fortæller John Kaspersen med et smil, selvom han nu ikke tror, det hænger så meget sammen med den pris, han modtog. Der er nu åbent for indstillinger til Bland Dig Prisen 2019. Fristen løber frem til 23. august.