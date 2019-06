Bland Dig Prisen: Se de indstillede kandidater her

Følg løbende med her for at se, hvem der er indstillet, hvem der har indstillet dem, og hvorfor netop de er blevet indstillet til Bland Dig Prisen.

Fyens Stiftstidende hylder med Bland dig Prisen den eller dem, der blander sig lokalt og med originalitet tager initiativer, der gavner fællesskabet lokalt eller regionalt. Det er syvende gang, at Bland Dig Prisen skal uddeles, og det sker til Det Fynske Folkemøde hos Fyens Stiftstidende på Banegårdspladsen den 7. september.

Sidste år vandt John Kaspersen fra Nørre Aaby for sit store engagement i området, hvor han blandt andet har været med til at sætte aktivitetsdagen Nørre Aaby i bevægelse i gang, som i år blev afholdt for tredje gang. Arrangementet har udviklet sig til en hel byfest, og John Kaspersen brugte de 25.000 kroner, som hører med til prisen, på underholdning på dagen.

Tidligere vindere er Susan Dam Andersen fra Gro Odense Byhave, som ud over stor anerkendelse også blev sporet ind på det rigtige job, og i Veflinge kastede lokale borgere sig ind i kampen for at tage imod de flygtninge fra Syrien, som er blevet sendt til byen, hvilket gjorde, at de blev vindere af Bland dig Prisen 2016.

I 2015 vandt initiativtagerne bag Oprør fra Udkanten, Viggo Mortensen og Finn Slumstrup, for deres store arbejde med at få Ærø på nationens dagsorden. På bare et år voksede bevægelsen til et landsdækkende netværk med flere end 500 medlemmer.

I 2014 var det borgerne i Allested-Vejle, som stod over for at skulle miste deres folkeskole, hvis kommunen gennemførte de varslede spareplaner. Det ville borgerne ikke finde sig i. De nedsatte en borgergruppe på 15 mand, der samlede ind til markedsføring for byen for at skaffe tilflyttere, og det fik dem nomineret til dette års Bland dig Prisen.

Den første vinder af Bland Dig Prisen var busbanden fra Morud. Banden kæmpede for, at den lokale offentlige transport blev et endnu bedre tilbud til borgerne i Morud.

Fristen for at indstille sin kandidat udløber den 23. august.

Se herunder, hvem der indtil videre er indstillet til Bland dig Prisen 2019: