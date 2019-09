Blæste på fartgrænse ved vejarbejde: 170 km/t koster bilist kørekortet og stor bøde

En bilist blev natten til fredag standset på den Fynske Motorvej efter at have kørt med op til 170 km/t på en strækning, hvor hastighedsgrænsen var 80 km/t på grund af vejarbejde.

Fyn: Kørekortet ryger, og oven i udgiften til at få et nyt kommer en bøde på 9500 kroner. Det er situationen for en bilist, som natten til fredag så sit snit til at komme noget hurtigere forbi vejarbejdet på den Fynske Motorvej, end hvad der er tilladt.

Hvad bilisten ikke vidste var, at en civil politibil kørte efter ham og målte hastigheden over en fire kilometer lang strækning. Målingen viste, at bilisten i gennemsnit kørte 144 km/t, men undervejs nåede hastigheden op på 170 km/t.

