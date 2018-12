Blå blink langs motorvejene: Storstilet politiaktion på hele Fyn

Fyns Politi er massivt til stede ved en storstilet aktion på hele Fyn, og med særligt fokus på motorvejenes til- og frakørsler.

Aktionen er så massiv og tydelig, at det har fået mange borgere til at undre sig, og nu løfter Fyns Politi sløret og fortæller, at aktionen er en indsats mod de mange indbrud, som de seneste uger har plaget hele Fyn.

- Vi vil ikke gå i detaljer om, hvad vores indsats helt præcist går ud på. Som jeg tidligere har sagt vil vi ikke give tyvene viden om, hvad vi laver, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen.

Visse steder får politiet også hjælp fra Hjemmeværnet, som standser trafikanterne.

På flere Facebookgrupper har borgere undret sig over den massive indsats. Af et indlæg fremgår det, at det netop er den særlige indsats mod tyvebanders hærgen. Tidligere på ugen er det lykkedes politiet at få fat i nogle indbrudstyve og få dem fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet, men netop det særlige fokus på at få antallet af indbrud ned har sat gang i de ekstra politiaktioner.

- Vi er bekendt med, at flere skriver på de sociale medierne, at mange har bemærket meget synligt politi i politikredsen. Nogle af patruljerne deltager i vores indbrudsindsats, men vi har faktisk også gang i en færdselsindsats her op mod jul, hvor vi laver spirituskontrol og undersøger for andre færdselsforseelser, siger Jesper Pedersen videre.