Bios-konkurs: Ny rammeaftale skal afslutte lønsager

Det er mere end to år siden, at ambulanceselskabet Bios gik konkurs og regionen overtog driften, og først nu er der opnået enighed om reddernes uafklarede lønsager.

Der er nemlig indgået en ny aftale mellem Region Syddanmark, 3F og FOA om en løsning i omkring 550 sager, skriver TV 2/Fyn.

- Det er en god aftale for os. Forstået på den måde, at vi er ret sikre på, at vi ikke kunne nå længere i en retssag. Alle parter er godt klar over, at det her allerede har taget alt for lang tid, men alle er indstillet på at få det lukket, hvilket er positivt, siger fællestillidsrepræsentant for Ambulance Syd, Fritz Kjær, til den regionale tv-station.

Siden konkursen i Bios har der været usikkerhed hos redderne om, hvordan lønkravene skulle gøres op. De mente at have penge til gode hos ambulanceselskabet. Med en rammeaftale mellem parterne kan arbejdet så begynde at se på de enkelte lønsager.

- To et halvt år er alt for lang tid, og sagerne hænger bare og påvirker arbejdsmiljøet i Ambulance Syd, siger fællestillidsmanden.