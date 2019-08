Billigere at køre natbus på Fyn: Ekstra takst fjernes

Fra søndag skal man ikke længere betale en halv gang ekstra for en kontantbillet i Fynbus. Kontantbilletter sidestilles nu med betaling via app eller Rejsekortet.

Er du blandt dem, som kører med natbussen på Fyn, kan du glæde dig over, at fra søndag skal du ikke betale ekstra takst.

Hidtil har man i de fynske natbusser betalt et tillæg på 50 procent, hvis man købte en kontantbillet i bussen, eller hvis man rejste med natbussen på en DSB-billet. Det tillæg afskaffer FynBus nu for at gøre billetsystemet enklere, og samtidig gøre det nemmere for både kunder og chauffører.

- Mange møder bussen første gang, når de tager natbussen hjem, og det vil vi gerne gøre til så nem en oplevelse som muligt, fortæller Carsten Hyldborg, direktør i FynBus.

Natten mellem lørdag og søndag i den kommende weekend er derfor den sidste nat, hvor kunderne skal betale nattillæg på kontantbilletter og DSB-billetter i natbusserne.

Baggrunden for tillægget var de ekstra udgifter ved at køre natbusser, samt den ekstra tid, det tager at købe kontantbilletter i bussen. Antallet af kunder, der betalte nattillæg, har dog været kraftigt faldende, da langt de fleste rejsende allerede i dag kører på f.eks. rejsekort eller en billet købt i FynBus' app - billettyper, som også hidtil har været uden nattillæg.