Billeder afslører bedrag: Sådan boede polske arbejdere tæt på kemikalier

Tilsynet fra Odense Kommune konkluderede tirsdag, at de ikke kunne finde afgørende dokumentation for, at der har boet polske arbejdere tæt op af et potentielt farligt kemikalielager. I dag vælger vi at bringe billeder, der beviser det modsatte.

Det handler om menneskers sikkerhed, når vi i dag vælger at bringe billeder, der uomtvisteligt beviser, at der har boet mennesker i en erhvervsbygning i Seden, som har sovet tæt ved et kemikalielager og andre billeder, der beviser, at virksomheden Årslev Entreprenørforretning tirsdag fjernede alle spor efter den ulovlige og potentielt farlige beboelse og efterfølgende løj om forholdene for kommunen. Fire medarbejdere og en chef fra Odense Kommune brugte én time på tirsdagens tilsyn, men fandt ingen endelige beviser, der kunne medføre nogen former for indgreb. Vi vælger derfor i dag at bringe billeder taget den 8. januar, der blandt andet viser senge og polske madvarer, og billeder taget i timerne før kommunens tilsyn den 5. februar, som viser, at ansatte hos Årslev Entreprenørforretning - inklusiv den ledende figur Ole Mørk Andersen - havde gang i en større oprydning og flyttede tingene ud i en lastbil.

Jo tættere man bor på kemikalierne, jo mindre er sandsynligheden for, at man kommer væk i tiden, hvis uheldet er ude. Niels Erik Ebbehøj, overlæge og rådgiver for Giftlinjen

Chefredaktør: Derfor bringer vi billederne Billederne der dokumenterer, at en større gruppe polske arbejdere har været ulovligt indkvarteret i erhvervslokaler under samme tag som et kemikalielager, er optaget på privat grund uden forudgående tilladelse.



Avisen afviger fra normal praksis og har sendt en fotograf og to journalister ind for at fremskaffe dokumentation, fordi billederne er nødvendige i afdækningen af en sag, der har en særlig samfundsmæssig relevans.



Af samme årsag bringer vi også billeder taget af en anonym fotograf, som dokumenterer, at alle tegn på beboelse blev flyttet fra erhvervslokalerne tirsdag morgen og formiddag forud for Odense Kommunes varslede tilsyn. Avisen kender fotografens identitet.



Venlig hilsen



Poul Kjærgaard, chefredaktør på Fyens Stiftstidende

Der blev både slæbt sorte plasticsække og møbler ud fra erhvervsbygningen, inden Odense Kommune nåede frem klokken 13. Foto: Anonym

Billeder afslører bedrag Ifølge kommunens tilsynsrapport afviste Ole Mørk Andersen fra Årslev Entreprenørforretning under tilsynet, at lokalerne blev brugt til overnatning. "Ole Andersen oplyste, at de polske ansatte mødes til bad, aftensmad og samvær, men at de ikke overnatter i lokalerne", står der i tilsynsrapporten. Billederne viser, at han selv var med til at rydde lokalerne i timerne før kommunens besøg. Under tilsynet opdagede kommunens medarbejdere en lastbil fyldt til randen med møbler, tasker og kufferter. Ifølge tilsynsrapporten oplyste chaufføren først, at tingene skulle smides ud. Efterfølgende accepterede tilsynet dog en anden forklaring, der gik på, at indholdet i lastbilen tilhørte en af entreprenørens medarbejdere, som for nylig var flyttet. Billederne taget af en anonym fotograf, hvis identitet er avisen bekendt, viser, hvordan lastbilen er ved at blive fyldt op med hvidevarer og madrasser i timerne, før kommunen havde varslet deres besøg.

Det er fuldstændig uansvarligt at lade folk sove i nærheden af de her beholdere. Hvis salpetersyren slap ud og kom i kontakt med andet materiale, var der formentlig ingen af dem, som overlevede. De nitrøse dampe virker næsten med det samme. Carl Th. Pedersen, kemiker og tidligere rektor for Syddansk Universitet

Klokken 8.23 var lastbilen ved at blive fyldt op med hvidevarer, madrasser og andet inventar fra de polske arbejdere. Tilsynet fik om eftermiddagen forklaret, at indholdet var en medarbejders flyttelæs. Foto: Anonym

Entreprenør har ingen kommentarer Billederne dokumenterer, at Årslev Entreprenørforretning førte kommunen bag lyset under tirsdagens tilsyn, og at der beviseligt har boet polske arbejdere tæt op af et lager med kemikalier, som flere eksperter har vurderet, kan være livsfarlige. Vi ville gerne have konfronteret ægteparret bag Årslev Entreprenørforretning, Ole Mørk Andersen og Pia Bolander Andersen, med vores dokumentation. Men de har ikke ønsket at kommentere sagen.

Advokat: Vi følger lejeloven Det er Seden Ejendomsinvest, der ejer bygningen. Det var derfor dem, som Odense Kommune skrev til, da Byggesag i december fik et anonymt tip, om at der boede polske arbejdere i erhvervslokalerne. Advokaten for direktør Torben Brandt Rasmussen, Ali Khan, skrev den 11. januar tilbage til kommunen, at udlejeren havde besigtiget ejendommen uden at finde tegn på beboelse eller overnatning. Advokaten oplyser torsdag til avisen, at det var ham, ikke udlejeren, der foretog besigtigelsen, og han så ingen tegn på beboelse eller overnatning, men var omvendt heller ikke inde i alle rum. I sit brev af 11. januar skrev advokaten desuden, at udlejeren havde oplyst Årslev Entreprenørforretning om, at "såfremt dele eller hele lejemålet fremadrettet bliver brugt i strid med lejekontrakten, kan og vil lejemålet bliver ophævet i overensstemmelse med erhvervslejelovens regler". Avisen ville derfor gerne have spurgt Torben Brandt Rasmussen til, om han vil forsøge at ophæve lejemålet i lyset af den dokumentation, der nu bliver lagt frem. Men han ønsker ikke at udtale sig og henviser i stedet til Ali Khan. Advokaten oplyser, at udlejeren følger erhvervslejeloven. Det betyder ifølge advokaten, at såfremt kommunen konstaterer noget ulovligt, så kan udlejer rejse påkrav over for lejeren Årslev Entreprenørforretning om at bringe de ulovlige forhold til ophør. Først herefter kan der eventuelt blive tale om at ophæve lejemålet.