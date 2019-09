Bilister får klip i kørekortet for at filme uheld på E20

Et klip i kørekortet og en bøde på sammenlagt 2000 kroner.

Den hilsen venter mindst to af de bilister, som tirsdag eftermiddag havde fuld gang i mobiltelefonen for at filme det harmonikasammenstød, der skete i vestgående retning kort før Ejby.

Tirsdag er første dag med skærpede straffe til bilister, der bruger håndholdt mobil under kørslen.

- Vi har tit og ofte kamera med, og et par af kollegerne har filmet flere af dem, der kørte i kikkekøen og filmede uheldet, som mange gør. Nu kan vi finde ud af, hvem det er, og når de kører og filmer, er det det samme som at snakke i telefon. Så de kan vente et klip i kørekortet plus en bøde på 1500 kroner og 500 kroner ekstra til offerfonden, siger vagtchefen ved Fyns Politi.

Politiet melder, at der nu er ryddet op efter uheldet, som skete før Ejby, og derfor sløjfer politiet anbefalingen om at køre af ved afkørsel 55 og på igen ved afkørsel 56. Der skete ifølge politiet ingen væsentlig personskade ved uheldet, der opstod som følge af bilister, der kørte for tæt i eftermiddagsmylderet.