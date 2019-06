Værst gik det ud over en ejendom i Harndrup, hvor en beruset bilist glemte en kurve, forcerede en hæk og ramte hjørnet af et hus. Men også andre steder var der fulde folk på fire hjul.

Pinsen har foreløbigt budt på et ekstraordinært stort antal spiritusbilister, og værst gik det i Harndrup på Nordvestfyn, hvor en ejendom blev ramt.

Det fremgår af Fyns Politis vagtchef Ehm Christensens gennemgang af nattens begivenheder på Fyn for fyens.dk.

- Det er pinse, og det kan være en forklarende årsag til, at vi har taget flere spiritusbilister end sædvanligt, siger vagtchefen.

Listen er lang, men for at tage det groveste og værste først skete det på Juelsmindevej i Harndrup, hvor en bilist skulle gennem en kurve. Det gik ikke så godt, for bilisten mistede herredømmet over sin bil, kørte gennem en hæk og påkørte hjørnet af en ejendom. Bilisten kom ikke til skade, men der skal nok repareres på ejendommen, men i hvilket omfang vidste vagtchefen dog ikke.

Det viste sig, at bilisten var spirituspåvirket, og formentligt årsag til, at han mistede kontrollen over sin bil.

På motorvejen ved Blommenslyst blev et anden bilist taget for at køre fuld i bil, og på Tværgyden ved Kertinge ikke langt fra Kerteminde overså en bilist et T-kryds og endte ude på en mark.

I Middelfart blev en bilist standset på Jyllandsvej, og også han havde drukket alt for meget til at køre bil, kunne et alkometer afsløre. En blodprøve skal senere fastslå den endelige promille på ham - og i øvrigt også på de øvrige, som blev taget i løbet af lørdag aften og natten til pinsedag.

I Odense skete der også et mindre færdselsuheld i krydset, hvor Hunderupvej og Munkerisvej mødes med Hjallesevej, fordi føreren var spirituspåvirket.

De mange spiritusbilister chokerer vagtchefen.

- Det er for mange, og vi kan kun opfordre til, at hvis man har drukket skal man lade bilen stå og komme hjem på anden vis, siger Ehm Christensen i sit råd til pinsens mange selskabeligheder.