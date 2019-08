Bilinspektør vidnede i retten: Derfor endte minkfedt på Storebæltsbroen før dødsulykke

Containeren, hvorfra der blev spildt minkfedt på Storebæltsbroen forud for en tragisk dødsulykke i november, var ikke egnet til at transportere den flydende last. Det forklarede en bilinspektør i retten fredag.

En 33-årig lastbilchauffør er tiltalt for ikke at have sikret sin last tilstrækkeligt og dermed uagtsomt været skyld i, at en etårig pige pådrog sig fatale skader i en færdelsulykke på Storebæltsbroen den 17. november sent om aftenen sidste år.

Han kørte med en lastbil med anhænger, der fragtede minkfedt, men containeren var ikke egnet til formålet og derfor endte minkfedtet på kørebanen. Det forklarede en bilinspektør, da han fredag vidnede i Retten i Svendborg i sagen mod den 33-årige lastbilchauffør og en 25-årig bilist fra Aarhus.

Containeren havde to låger på toppen, men de sluttede ikke helt tæt ved samlingen, og der var ingen lås til at holde dem på plads. Derfor gik det ifølge bilinspektøren galt, da lastbilchaufføren foretog en opbremsning for at undgå en bil med trailer foran sig.

- Min vurdering er, at slagteriaffaldet blev skubbet frem ved opbremsningen og opad i en søjle med så stort et tryk, at det kortvarigt skubbede lågerne op, så der blev spildt på motorvejen, sagde han.