Bidende koldt: Kong vinter hersker på Fyn fra weekenden og frem

Vinteren begynder for alvor i næste uge, og DMI spår en længevarende

kuldeperiode, der ventes at strække sig godt ind i februar.

Større dele af landet kan se frem sne eller slud, når fronter og lavtryk trænger sig på, skriver DMI.

Dagtemperaturerne forventes at falde til omkring frysepunktet, men med stedvis hård vind, skal man regne med et kuldeindeks på 10 til 15 minusgrader. Der er altså god grund til at finde det varme vintertøj frem.

De typiske nattemperaturer ventes at ligge et sted mellem 2 og 6 graders frost.

Der bliver både perioder med solskin og skyer. De første vinterlige byger forventes fra midt på ugen. Det ser dog ud til, at Fyn slipper for nedbør i første omgang. Se næste uges vejrudsigt for Odense/Fyn nedenfor.