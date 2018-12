Beskæring af engelsksprogede uddannelser kan koste SDU dyrt

- Ministeriet havde taget udgangspunkt i gamle tal, da man pålagde os at skære 160 pladser. Man havde kigget på, hvor mange engelsksprogede dimittender fra 2014, der havde arbejde i Danmark i 2016. Men vi har selv korrigeret vores optag af engelsksprogede studerende siden 2016, og derfor forhandlede vi os frem til, at vi kun skulle reducere med 64 pladser, siger prorektor ved SDU Bjarne Sørensen.

Det skyldes, at regeringen har pålagt universiteterne at begrænse antallet af udenlandske studerende.

Syddansk Universitet (SDU) skal skære antallet af internationale studerende med 64 pladser. Konkret betyder det, at en erhvervsøkonomisk uddannelse lukker, mens to andre samfundsvidenskabelige linjer omlægger undervisningssproget fra engelsk til dansk.

Sværere at skaffe undervisere

Reduceringen skal hovedsageligt ske på Det Samfundsvidenskabelig Fakultet, og her forbereder man sig på, at konsekvenserne kan række videre end bare de 64 pladser.

- Der er flere udfordringer i det her. For det første påvirker det vores optag, i og med vi begrænser muligheden for at optage internationale studerende, hvilket påvirker fakultetets indtjening. Og for det andet kan det påvirke vores rekrutteringsstrategi, fordi vi skal bruge flere dansksprogede undervisere, og det kan påvirke kvaliteten af både uddannelse og forskning, siger dekan Nikolaj Malchow-Møller.

Han påpeger, at en stor del af fakultetets højtspecialiserede medarbejdere er udlændinge. Det skyldes, at når man ansætter nye undervisere, så leder man efter nogle meget snævre fagligheder, og det kan være svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft i Danmark alene.

- Hvis vi skal lokke dygtige engelsksprogede undervisere til fakultetet, så skal der også være mulighed for at bruge deres kompetencer, og med færre engelsksprogede uddannelser så vil det selvfølgelig være sværere at rekruttere udenlandske medarbejdere, siger Nikolaj Malchow-Møller.