Beskæftigelse er målet: Flygtninge skal være en del af it-verdenen i Odense

Et nyt tiltag, der skal hjælpe flygtninge i arbejde, har fundet vejen fra Amsterdam til København. Og i den kommende tid bliver det bredt ud til også at være en mulighed for flygtninge i Odense.

Hack Your Future er navnet på det nye tiltag, som er et syv måneder langt uddannelsesforløb, hvor flygtninge skal undervises i kodning med fokus på webudvikling. Det kan gøre dem attraktive til et job i en it-branche, der i høj grad mangler arbejdskraft.

- Vi er ikke tilfredse med, at folk bare skal blive dygtigere til at webudvikle, de skal også gerne i arbejde efterfølgende. Udover at være et uddannelsesforløb, så er vores hovedformål, at de skal komme i beskæftigelse efterfølgende, fortæller Marie Hoff, ansvarlig for Hack Your Future i Odense.

De flygtninge, der bliver koblet til projektet, skal følge undervisningen en gang om ugen samt bruge 25 timer om ugen ved siden af derhjemme. Frivillige webudviklere kommer til at undervise i forskellige kodning- og programmeringskurser. Det er dog ikke kun Hack Your Future, der er interesseret i, at deltagere kommer i job efterfølgende. Technology Denmark, der er kursets samarbejdspartner, ser også en stor fordel i flere uddannede it-specialister.

- Vi har valgt at være en del af det, da vi også selv arbejder for at uddanne flere it-specialister. De har fokus på en meget marginaliseret gruppe - altså at give flygtninge nye muligheder. Og så er det gode ved deres forløb jo, at de er meget hands-on og praktiske, siger Mette Beck-Nielsen, der er administrerende direktør i Technology Denmark.