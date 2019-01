Beredskab Fyn klarede både togtragedie og stormflod: - Vi havde øvet ulykke på Storebælt

Beredskab Fyn er tilfreds med redningsindsatsen under togtragedien på Storebælt, der blev besværliggjort af, at beredskabet var travlt optaget af at klimasikre de fynske kyster mod stormflod. Man havde trænet et lignende scenarie på broen, forklarer viceberedskabsdirektør René Cording Jensen.

Beredskab Fyn har arbejdet på højtryk i flere døgn. Først med at sikre de fynske kyster mod stormflod. Dernæst med redningsarbejdet under togulykken på Storebælt, der kostede otte menneske livet og sårede yderligere 16. Til trods for den ekstraordinere situation lykkedes det at løfte opgaven, vurderer viceberedskabsdirektør René Cording Jensen. - Vi har hverken evalueret på det ene eller det andet, men de foreløbige meldinger går på, at det hele er forløbet planmæssigt, siger han. René Cording Jensen er efter omstændighederne positiv over beredskabets indsats. - Hændelsen har ikke betydet, at vi ikke har kunnet håndtere det daglige beredskab på Fyn. Det viser, at vi kan håndtere en stormflod, samtidig med at vi håndterer den værste togulykke i mands minde. Jeg synes absolut, det er bevis på, at vores beredskab er robust.

Øvet lignende scenarie René Cording Jensen fortæller, at Beredskab Fyn har øvet forskellige redningsaktioner på Storebæltsbroen - heriblandt et scenarie hvor et tog påkører noget gods, der ligger på jernbanen. Derfor vidste man, hvordan man skulle gribe opgaven an, da ulykken indtraf. - Vi havde ikke en decideret drejebog, for der er ikke to ulykker, der er ens. Men vi har trænet noget, der ligner det, der skete, så vi kendte procedurerne, siger René Cording Jensen. Han forklarer, at der først og fremmest var behov for at gøre kørestrømsledningen strømløs, så man kunne arbejde sikkert på ulykkesstedet. Det gjorde man ved at føre strømmen uden om selve området. Derudover opstillede midlertidige overgange fra jernbanebroen til motorvejsbroen, så man i sikkerhed kunne evakuere toget. - Det er den slags, der gør, at redningsaktioner nogle gange tager længere tid, end man måske kan forvente. Det handler simpelthen om at sikre skadesstedet, siger René Cording Jensen.

Snart tilbage til normalen Beredskab Fyn har endnu oprydningsarbejde tilbage efter stormfloden, og der er også stadig ting at gøre i forhold til togulykken. Det handler særligt om at få debriefet folk efter den voldsomme episode. Men man har styr på situationen, siger René Cording Jensen. - Selvfølgelig er omfanget og hændelsestypen i det her tilfælde meget atypisk. Men det er i bund og grund det, som vi laver hele året rundt: Redder folk ud af ulykker, lyder det fra viceberedskabsdirektøren. - Det er klart, at vi må lave nogle prioriteringer, når vi pludselig henter alle vores ressourcer ind på denne måde. Så kommer det i anden række, hvis der er en bil, der skal på værksted. Det giver lidt ekstra travlhed i dagene efter, når der skal samles op på tingene, men jeg forventer, at vi er tilbage til normalen i næste uge.