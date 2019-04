Begynder i dag: Bilister med tunge speederfødder er i politiets søgelys

På seks år er over 400 blevet dræbt i trafikulykker i Danmark, hvor mindst en af parterne kørte for hurtigt. I denne uge holder politiet ekstra øje med trafikanternes hastighed.

Fyn: Der går ikke mange dage uden uheld på den Fynske Motorvej, og mandag morgen var ingen undtagelse. Flere biler var impliceret i uheld på den vestfynske del af motorvejen, men heldigvis kom ingen personer alvorligt til skade ifølge de foreløbige meldinger fra Fyns Politi.

Der er endnu ikke oplysninger om årsagen til morgenens uheld, men Rigspolitiet opfordrer i en pressemeddelelse mandag formiddag generelt til at overholde hastighedsgrænserne - både af hensyn til ens egen og andres sikkerhed og fordi det modsatte kan blive dyrt. Netop mandag har politiet i hele landet nemlig indledt en uges målrettet kontrol af trafikanternes hastigheder.

- Hvert år bliver politiet kaldt ud til utallige trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Trafikulykker, der i nogle tilfælde får en tragisk udgang og i andre tilfælde mærkes de implicerede for livet, siger Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

- Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken, siger han.