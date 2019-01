Bedragerisag om designerure og BMW udsat: Politiet kan ikke finde svindelmistænkt 30-årig

Men det har hverken været muligt for politiet at forkynde anklageskriftet for manden eller at finde frem til ham, fordi politiet ikke kender hans bopæl. Og sagen er nu sendt tilbage til politiet og udsat på ubestemt tid, oplyser retten.

Den 30-årige er blandt andet anklaget for i midten af marts 2016 at have narret en person til at betale 60.000 kroner for to ure af mærket Audemars Piguet. Handlen skete på Facebook, men offeret så aldrig noget til herreurene.

Bilfirma snydt

Af anklageskriftet fremgår det også, at den 30-årige skal have snydt Cars To Lease i Nørre Aaby. Her mødte han i starten af marts 2016 op og snød ifølge politiet firmaet til at tro, at manden havde til hensigt overholde en leasingaftale om en BMW X5. Det var dog ikke tilfældet, for bilen blev straks videreoverdraget til en anden person, og leasingfirmaet stod til at lide et tab på 175.000 kroner.

Den 30-årige er desuden anklaget for dokumentfalsk, for i september 2016 skal han have over for Skat have oplyst, at han havde købt BMW'en. Ifølge anklageskriftet skrev han både en slutseddel om købet fra leasingfirmaet og senere en slutseddel om, at han solgte bilen videre til en anden person, der med de to slutsedler fik bilen indregistreret uden den originale registreringsattest.

Desuden skal manden have bildt en person på Facebook ind, at han arbejdede for Cars To Lease og overtalt vedkommende til at lægge 28.000 kroner i udbetaling for en leasingaftale på en bil.

Endelig skal han flere gange i perioden 2014-2018 i Middelfart have fået hotelophold og varer hos et firma på kredit, selvom han ikke havde i sinde at betale regningerne, ligesom han angiveligt i marts 2018 brugte en kvindes NemId og netbank til at oprette lån og overføre penge til sig selv.

Fyens Stiftstidende har tirsdag eftermiddag forsøgt at få en kommentar fra anklageren i sagen.