Barnebarn til eftersøgt dement: - Hjælp os med at finde farfar

82-årige Svend Fjendbo er nu eftersøgt på tredje døgn, efter han tirsdag eftermiddag gik fra Sanderum Plejecenter i Odense. Familien og politiet opfordrer til at lede efter ham overalt.

En afladet gps er årsagen til, at Plejecenter Sanderum ikke kan lokalisere den 82-årige demente Svend Fjendbo, der har været forsvundet siden tirsdag eftermiddag.

Han forlod Plejecenter Sanderum, hvor han bor, men er fortsat ikke vendt tilbage igen.

- Jeg har ikke tal på, hvor mange gange han har været væk, men vi plejer hurtigt at kunne finde ham igen, fordi han bærer gps, fortæller hans barnebarn Peter Bjerggård til Fyens.dk.

Denne gang var gps'en dog afladet.

- Det er lidt noget sløvt noget, at den ikke har været sat til opladning, mener han.

Peter Bjerggård opfordrer alle til at lede efter hans farfar.

- Det er et kæmpe område, og der er rigtig mange kolonihaver, så det vil være en hjælp, hvis alle vil kigge efter ham i hvert et hjørne. Vi skal have fundet ham, beder han.

Hvis man vil hjælpe familien med at lede efter Svend Fjendbo, kan man kontakte barnebarn Peter Bjerggård på telefon 51362604.

Der er fælles eftersøgning i dag, torsdag, klokken 16 fra Smallemålet 20 i Odense, og alle, der har lyst til at være med i eftersøgningen, kan møde op.

Ser man Svend Fjendbo, skal man kontakte politiet på telefon 114.