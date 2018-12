Ved du, hvorfor OB-træner Jakob Michelsen bliver kaldt "Mini-Mourinho" efter den berømte og berygtede portugisiske toptræner José Mourinho? Eller at han i hemmelighed drøfter sine modstandere med et lille netværk af trænerkolleger? Læs her om fem mindre kendte sider af den 38-årige fodboldtræner.