August kom ind på drømmestudiet

For at blive optaget på retorik i København har man i år skulle have et gennemsnit på 8,6.

- Der stod "tillykke" og noget med, om jeg ville sige ja. Jeg skyndte mig at taste "ja tak" meget hårdt, og nu er jeg et meget lettet og lykkeligt menneske, fortæller han.

- Jeg kom hjem fra stranden torsdag og havde næsten fortrængt alle tanker om uddannelse. Så jeg gik i seng og bildte mig selv ind, at jeg sagtens kunne vente med at tjekke min post. Men så vågnede jeg en time senere badet i sved og tændte min computer, fortæller han.

Han drømte om at læse retorik på Københavns Universitet - en uddannelse, der sidste år krævede et gennemsnit på 10,2. August kom ud med et snit på 10,4 og håbede derfor, at det var nok til at sikre ham en plads.

Hoppe fra sofa til sofa

Nyheden skal nu fejres med "en pokkers masse øl" og yndlingsserien Stranger Things. Herefter venter den næste udfordring.

- Man går lidt fra et problem til det næste. Jeg skal sammen med mine to søde venner have fundet mig noget at bo i derovre, og som de fleste ved, er det jo et helvede. Men vi håber, at det lykkes. Ellers må vi jo hoppe fra sofa til sofa, fortæller han.

Og så er noget andet ved at gå op for August.

- Det ramte mig pludselig, at jeg skal i skole igen efter at have holdt fri i to år. Den tanke er altså lidt kvalmsk, griner han.

De seneste to år har August haft sabbatår, hvor han har arbejdet med autister og i en børnehave kombineret med et par rejser til Frankrig, Kina og Rusland. Når sommeren er slut, venter skolebænken igen.