Vand, mudder og slam i kælderen. Det var realiteten for flere husejere i Middelfart på den sidste dag i juli måned. Mellem klokken 15 og 19 den 31. juli åbnede himlens sluser sig, og der faldt 94 millimeter regn i Middelfart og ved Vejlby Fed faldt hele 128 millimeter regn på de fire timer.

Sommeren har allerede budt på flere ordentlige regnskyl over Fyn - nogle endda kategoriseret som skybrud. Men faktisk er skybrudssæsonen slet ikke toppet endnu. For august er statistisk set den måned på året, hvor der er flest dage med skybrud.

Ifølge DMI er der hvert år i gennemsnit 22 dage, hvor der et sted i Danmark forekommer skybrud. Med 6,5 dage i gennemsnit er der flest dage med skybrud i august, skarpt forfulgt af juli måned med 5,1 dage.

I Danmark defineres skybrud som en nedbørintensitet på mere end 15 millimeter på 30 minutter eller derunder. De store mængder nedbør kommer næsten altid i forbindelse med byger, og der er god grund til, at det netop er nu i den varme sensommer, at risikoen for skybrud er ekstra høj. Bygerne opstår nemlig, når der er store forskelle i luftens temperatur i jordhøjde og oppe i atmosfæren, det sker især om sommeren, hvor landjorden nemt varmes op, og skaber en ustabil luft med et meget varmt underlag og et koldt øvre lag i atmosfæren.

Bygerne kan være meget lokale og er næsten umulige at forudsige præcist. Derfor betyder et varsel om skybrud fra DMI, som gælder alle kommuner på Fyn, heller ikke nødvendigvis, at alle kommuner vil opleve skybrud.