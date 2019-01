Assens-borgmester kræver udligningsreform: - Hvis pengene til sundhed ikke er der, så hører de fra os

Borgmester i Assens Kommune Søren Steen Andersen (V) mener, at det er utilstrækkeligt at give kommunerne et fast beløb til sundhed, hvis ikke kommunernes økonomi også bliver løftet gennem en udligningsreform.

- Man forventer, at der kommer en ensartethed i behandling og sundhedssatsninger, og det har længe været et mantra. Det skal nu udføres blandt andet ved hjælp af kommunerne og til dels ved hjælp af flere penge. Men det er ikke nok. Det er dødeligt nødvendigt med en udligningsreform, der kører parallelt med det her. Hvis vi er i samme skabelon økonomisk, som vi er i dag, så kan vi ikke tilbyde vores borgere samme sundhed som andre kommuner, og vi kan ikke tage penge fra børn eller fra de ældre, forklarer han.

Hvis det ikke ændrer sig, frygter han, at de kommende sundhedsopgaver, regeringen med sit nye sundhedsudspil vil have kommunerne til at løse, vil blive ringere i fynske kommuner end i visse andre dele af landet.

- Økonomi er alt

Han anerkender, at regeringen har afsat en pose penge til sundhedsopgaverne i kommunerne, men påpeger, at kommunerne før har modtaget for få penge, når de har skullet løse nye opgaver.

- Det er et problem, at kommunerne er underkompenserede for opgaver, de har modtaget. Og vi forventer, at man bliver fuldt ud kompenseret. Økonomi er alt i forhold til det her, siger Søren Steen Andersen.

Han slår dog ikke umiddelbart ned på det konkrete beløb, regeringen vil afsætte i form af en såkaldt nærhedsfond, og som i udspillet lyder på seks milliarder.

- Jeg hører, at det er nok, og så forventer jeg også det. Fra modsat hold kan man så forvente, at vi er stærkt fokuserede på, at pengene er der alle sammen, og hvis ikke de er det, så hører de (regeringen, red.) fra os, siger han.

Søren Steen Andersen understreger, at han ser på sine partifællers sundhedsudspil med et åbent sind - så længe penge kommer på plads.

- Nu er opgaven at få det bedste ud af det, få skabt nogle gode samarbejdsrelationer og være der for borgerne, siger han.