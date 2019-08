Arrangør af Skarøfestivalen: - Vi har givet os selv lidt af en udfordring

C.V. Jørgensen spillede sidste år. I år gæster Magtens Korridorer, Savage Rose og ikke mindst Dizzy Mizz Lizzy Skarøfestivalen, og allerede i februar kunne festivalen melde udsolgt. Ø-festivalens ry har vundet indpas hos både kunstnere og gæster, men hvordan udvikler man det, som stifterne nu er ved at synes, er et godt koncept?

Skarø: - Vi vil absolut være den lille, fastslår medejer og arrangør af Skarøfestivalen, Lasse Bekker.

Ø-festivalen har været i fuld gang og lukker og slukker lørdag, hvor arrangørerne kan se tilbage på 1500 solgte billetter og 150 frivillige.

Skarøfestivalen er på sit ottende år blevet vældig populær. Både hos kunstnere og gæster.

- Vores filosofi er, at vi vil være en lille festival. At vi har udsolgt, får os ikke til at føle, at vi skal blive større. Og det kan måske lyde som noget, vi skal sige, men vi mener det faktisk.

- Vores dna er, at vi er en lille festival. Det bliver vi ved med at sige til os selv. Og at vi er en modpol til de større festivaler, mener Lasse Bekker.

Selvom Skarøfestivalen er lille, er det alligevel store navne, der i år - og sidste år - er præsenteret på plakaten. Lasse Bekker har en oplevelse af, at festivalens stemning har fået et godt ry hos kunstnerne.

- Som Tim Christensen sagde på scenen torsdag: Det er fedt at kunne se ansigter og se jer i øjnene.

- Jeg tror, flere og flere musikere er blevet opmærksomme på, at det er sjovt at spille her, og derfor begynder vi at kunne få nogle store navne, forklarer Lasse Bekker.

- Vi har ikke champagne og stort backstage-område. Og det er mega besværligt for kunstnerne at komme hertil med udstyr, tilføjer Bekker.