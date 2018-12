Arbejdsnedlæggelser og signalfejl: November bød på flere togforsinkelser end sidste år

Noget tyder på, at pendlere på både Svendborgbanen og i det vestfynske i november har måtte væbne sig med tålmodighed. Opgørelsen over DSB's kundepunktlighed viser nemlig, at færre passagerer er kommet frem til tiden på de to togstrækninger i november i år sammenlignet med sidste år.

DSB's kundepunktlighed er netop et tal for, hvor stor en procentdel af de rejsende der er kommet frem til tiden, og den viser, at kundepunktligheden for hele døgnet på Svendborgbanen i november i år var på 83,2 procent. Sidste år var kundepunktligheden i november på 92,4 procent. I morgenmyldretiden var punktligheden i år på 67,6 procent og 80,2 procent i eftermiddagstrafikken. I november 2017 var de tal på henholdsvis 81 og 92,6 procent.

Og ifølge Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, så har landsdækkende konflikter været med til at påvirke den fynske togtrafik.

- I november blev togtrafikken ramt af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser blandt togpersonalet, der ramte togtrafikken i hele landet - også på Svendborgbanen, hvilket DSB beklager. Det betød, at DSB i en periode måtte indstille togdriften på Fyn. Desuden har der været flere signalfejl og fejl på nogle tog, siger han.

Samtidig oplyser DSB dog også, at den samlede kundepunktlighed for november på 83,2 procent er over målet for kundepunktlighed, der i 2018 er på minimum 82,9 procent.